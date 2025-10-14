Пограбування нардепа Німченка: суд у Києві виніс вирок підозрюваному
Київ • УНН
Злочинця засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік 3 місяці.
Дарницький районний суд міста Києва визнав винним підозрюваного у пограбуванні народного депутата і колишнього судді Конституційного суду України Василя Німченка, який був обраний до Верховної Ради від проросійської "Опозиційної платформи - "За Життя"" і був соратником Віктора Медведчука. Про це повідомляє УНН з посиланням на вирок, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі
Даний інцидент стався наприкінці серпня поточного року на парковці одного зі столичних супермаркетів на проспекті Бажана у Дарницькому районі столиці.
Німченко на деякий час залишив без нагляду візок з продуктами де також була сумка з документами та грошима. Через деякий час нардеп виявив, що сумка зникла.
Депутат звернувся до поліції і ті затримали за підозрою у крадіжці водія таксі. За матеріалами справи, у Німченка вкрали:
- посвідчення народного депутата Верховної Ради України;
- паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;
- дозвіл на носіння зброї (пістолет "ПСМ");
- банківські картки і гаманець;
- візитівки;
- ключ від автомобіля;
- ручку для ін'єкцій інсуліну;
- 29 тисяч гривень готівкою.
Затриманий працював будівельником на ПП "Дарбуд". Він визнав провину і повернув викрадені речі.
Суд призначив йому покарання за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.
Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але суд встановив і випробувальний термін у 1 рік та 3 місяці.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Віктору Медведчуку та ще 12 особам повідомили про підозру у роботі на військово-політичне керівництво рф, зокрема проведенні підривної діяльності в інформаційній сфері проти України.