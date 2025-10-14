$41.610.01
Пограбування нардепа Німченка: суд у Києві виніс вирок підозрюваному

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Злочинця засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік 3 місяці.

Пограбування нардепа Німченка: суд у Києві виніс вирок підозрюваному

Дарницький районний суд міста Києва визнав винним підозрюваного у пограбуванні народного депутата і колишнього судді Конституційного суду України Василя Німченка, який був обраний до Верховної Ради від проросійської "Опозиційної платформи - "За Життя"" і був соратником Віктора Медведчука. Про це повідомляє УНН з посиланням на вирок, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі

Даний інцидент стався наприкінці серпня поточного року на парковці одного зі столичних супермаркетів на проспекті Бажана у Дарницькому районі столиці.

Німченко на деякий час залишив без нагляду візок з продуктами де також була сумка з документами та грошима. Через деякий час нардеп виявив, що сумка зникла.

Депутат звернувся до поліції і ті затримали за підозрою у крадіжці водія таксі. За матеріалами справи, у Німченка вкрали:

  • посвідчення народного депутата Верховної Ради України;
    • паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;
      • дозвіл на носіння зброї (пістолет "ПСМ");
        • банківські картки і гаманець;
          • візитівки;
            • ключ від автомобіля;
              • ручку для ін'єкцій інсуліну;
                • 29 тисяч гривень готівкою.

                  Затриманий працював будівельником на ПП "Дарбуд". Він визнав провину і повернув викрадені речі.

                  Суд призначив йому покарання за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.

                  Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але суд встановив і випробувальний термін у 1 рік та 3 місяці.

                  Нагадаємо

                  Раніше УНН повідомляв, що Віктору Медведчуку та ще 12 особам повідомили про підозру у роботі на військово-політичне керівництво рф, зокрема проведенні підривної діяльності в інформаційній сфері проти України.

                  Євген Устименко

                  СуспільствоПолітикаКиївКримінал та НП
                  Василь Німченко
                  Конституційний Суд України
                  Верховна Рада України
                  Україна
                  Київ