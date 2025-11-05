Верховный Суд отменил незаконное решение ВККС по делу киевской судьи, которую безосновательно не назначали с 2019 года

23 октября 2025 года Большая Палата Верховного суда поставила точку в деле судьи Соломенского райсуда Киева Марины Лозинской, которая с 2019 года не могла переназначиться судьей из-за манипуляций с ярлыком "недобросовестности", сообщает Апостроф.

Эта история началась еще в 2010 году, когда Президент назначил Лозинскую судьей на пять лет. После реформы 2016 года все "пятилетники" должны были пройти квалификационное оценивание. В 2019 году коллегия Высшей квалификационной комиссии судов признала ее соответствующей. Но Общественный совет добросовестности (ОСД) дал отрицательное заключение. Решение коллегии должно было вступить в силу после пленарного заседания ВККС. Но произошел форс-мажор: в ноябре 2019 года полномочия комиссии прекратились.

Неопределенность длилась до 2023 года. Чтобы не парализовать суды, парламент в 2020 году принял Закон, которым разрешил Высшему Совету правосудия вносить представления Президенту без рекомендации ВККС, если коллегия уже признала судью соответствующим.

22 декабря 2020 года ВСП так и сделала, и Лозинская ждала указа Президента. Но в 2023 году ВККС ожила, решила "доиграть" и 29 января 2024 года признала судью уже несоответствующей. И подала на увольнение в ВСП.

В свою очередь, Лозинская обратилась в суд. Кассационный админсуд в июле 2025 года отменил решение ВККС. Комиссия подала апелляцию, но Большая Палата 23 октября оставила все без изменений.

Суд руководствовался принципом предсказуемости, ведь судья Лозинская правомерно ожидала, что после представления ВСП ее карьера защищена. Это – статья 8 Конвенции о правах человека: уважение к частной жизни, включая доступ к профессии.

Суд также указал, что дискреция ВККС – не безгранична. Комиссия нарушила ч.2 ст.19 Конституции: действовала вне пределов полномочий.

Суд сослался на практику ЕСПЧ и Конституционного Суда: государство не может "переигрывать" завершенные процедуры.

Поэтому теперь есть прецедент, и все "доигрывания" ВККС могут быть успешно оспорены в пользу судей, поскольку эти процедуры ВККС противоречили европейским принципам.

Напомним, на днях глава ВСК в Раде, народный депутат Сергей Власенко сообщил, что по их заявлению парламентской следственной комиссии против должностных лиц ВККС открыто уголовное производство из-за возможных махинаций во время конкурсного отбора судей апелляционной инстанции. Предшествовал этому допрос главы

ВККС Андрея Пасечника, который не смог объяснить, почему проверял конкурсные работы кандидатов дома вместо рабочего места, в специальной информационной системе, кто ему передал эти работы и почему он их сжег после проверки.