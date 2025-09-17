Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда Украины. Барабаш является проректором Национального юридического университета им. Я. Мудрого и получил 6 голосов при отборе кандидатов в КСУ.
Назначить Барабаша Юрия Григорьевича судьей Конституционного Суда Украины
Добавим
Как ранее писала "Судебно-юридическая газета", Юрий Барабаш – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.
Он получил 6 голосов "за" при отборе кандидатов в КСУ Совещательной группой экспертов с участием "международников".