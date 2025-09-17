Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда Украины, передает УНН.

Назначить Барабаша Юрия Григорьевича судьей Конституционного Суда Украины - говорится в указе №687/2025.

Зеленский назначил Водянникова судьей Конституционного суда

Добавим

Как ранее писала "Судебно-юридическая газета", Юрий Барабаш – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Он получил 6 голосов "за" при отборе кандидатов в КСУ Совещательной группой экспертов с участием "международников".