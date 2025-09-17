Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17:46 • 1210 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 4544 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01 • 10162 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 17032 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 31219 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 32328 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 38110 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38025 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 101828 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 119144 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
91%
749мм
Популярнi новини
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 51590 перегляди
25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою17 вересня, 10:38 • 5438 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17 вересня, 10:56 • 15782 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17 вересня, 11:08 • 20865 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 17296 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 17342 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 51633 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 101828 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 119144 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 66737 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 938 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 1256 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 39426 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 44657 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 73859 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України. Барабаш є проректором Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого та отримав 6 голосів при відборі кандидатів до КСУ.

Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України, передає УНН.

Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного Суду України 

- йдеться в указі №687/2025.

Зеленський призначив Водяннікова суддею Конституційного суду27.06.25, 22:31 • 3171 перегляд

Додамо

Як раніше писала "Судово-юридична газета", Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Він отримав 6 голосів "за" при відборі кандидатів до КСУ Дорадчою групою експертів за участі "міжнародників".

Антоніна Туманова

Політика
Конституційний Суд України
Володимир Зеленський
Україна