Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України, передає УНН.

Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного Суду України - йдеться в указі №687/2025.

Додамо

Як раніше писала "Судово-юридична газета", Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Він отримав 6 голосів "за" при відборі кандидатів до КСУ Дорадчою групою експертів за участі "міжнародників".