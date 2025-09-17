Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України. Барабаш є проректором Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого та отримав 6 голосів при відборі кандидатів до КСУ.
Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного Суду України
Додамо
Як раніше писала "Судово-юридична газета", Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.
Він отримав 6 голосів "за" при відборі кандидатів до КСУ Дорадчою групою експертів за участі "міжнародників".