Рада завтра может назначить судей Конституционного Суда: кто среди претендентов
Киев • УНН
Завтра Верховная Рада может назначить судей Конституционного Суда. На две вакансии претендуют четыре кандидата, конкурс был объявлен 22 мая 2024 года.
Завтра Верховная Рада может назначить судей Конституционного Суда. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Детали
По словам нардепа, сейчас открыты две вакансии, на которые претендуют четыре кандидата:
- Юлия Кириченко
- Оксана Клименко
- Захар Тропин
- Тарас Цимбалистый
Конкурс был объявлен еще 22 мая 2024 года.
Напомним
18 сентября 2025 года Конституционный Суд Украины на специальном пленарном заседании рассматривал вопрос избрания Председателя. Рассмотрение этого вопроса будет продолжено на одном из следующих заседаний.