Конституційний Суд не зміг обрати голову КСУ
Київ • УНН
18 вересня 2025 року Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні розглядав питання обрання Голови. Розгляд цього питання буде продовжено на одному з наступних засідань.
