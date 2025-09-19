Конституційний Суд не зміг обрати голову КСУ

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
11:23 • 2860 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
10:27 • 11830 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 24671 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 25882 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 41316 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 41491 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 63308 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43628 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51517 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 77460 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
53%
753мм
Популярнi новини
"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW19 вересня, 03:11 • 10499 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 19700 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 19137 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 14558 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 11665 перегляди
Публікації
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 2862 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 41318 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 52120 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 77461 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 56529 перегляди
Актуальнi люди
Сергій Марченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Вашингтон
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 3136 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 5422 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 20417 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 39625 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 38009 перегляди
Актуальне
Свіфт
YouTube
ChatGPT
Financial Times
The Washington Post

Конституційний Суд не зміг обрати голову КСУ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

18 вересня 2025 року Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні розглядав питання обрання Голови. Розгляд цього питання буде продовжено на одному з наступних засідань.

Конституційний Суд не зміг обрати голову КСУ

Конституційний Суд України відклав обрання голови КСУ на наступні засідання, повідомили у пресслужбі суду, пише УНН.

18 вересня 2025 року відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України, на якому Суд розглядав питання про обрання Голови Конституційного Суду України. Його розгляд Суд продовжить на одному з наступних спеціальних пленарних засідань

- повідомили у КСУ.

Ексголові КСУ та правоохоронцям, які його переправляли за кордон, повідомлено про підозри07.10.24, 11:13 • 11762 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Конституційний Суд України