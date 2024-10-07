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Ексголові КСУ та правоохоронцям, які його переправляли за кордон, повідомлено про підозри

Ексголові КСУ та правоохоронцям, які його переправляли за кордон, повідомлено про підозри

Київ • УНН

 • 11760 перегляди

Колишньому голові КСУ та двом правоохоронцям повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення громадян через кордон. Схема дозволила Тупицькому покинути Україну в березні 2022 року.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому колові Конституційного Суду України, співробітнику Державної прикордонної служби України та заступнику начальника одного з районних відділів правоохоронного органу на Західній Україні.  За даними ДБР, їх підозрюють в організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР. 

Попри те, що ДБР не називає прізвище підозрювано колишнього голови КСУ, з відкритих джерел зрозуміло, що мова про ексголову КСУ Олександра Тупицького. 

Як розповіли в ДБР, правоохоронець створив організовану групу, яка переправляла військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон та підшукував охочих скористатись їхніми послугами. Для цього він найняв водія, який перевозив чоловіків за межі України на автомобілі через пропускні пункти, де працювали члени цього угруповання.

Зазначається, що він особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автомобілі без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу. Натомість документи перевіряли лише у водія, і тільки його вносили до бази даних осіб, які перетнули державний кордон України.

За межами пункту пропуску водій виходив з автомобіля, передавав керування особі, яку він щойно незаконно вивіз з України, після чого повертався назад в Україну пішки, де отримував винагороду від правоохоронця.

Автомобіль при цьому з незаконно переправленими громадянами України їхав далі і вже офіційно в’їжджав до сусідньої держави.

За цією схемою у березні 2022 року покинув Україну й колишній Голова КСУ, щоб сховався від кримінальної відповідальності за вчинення низки злочинів у сфері правосуддя. При цьому він сприяв незаконному перетину кордону ще двом громадянам, які їхали з ним в автомобілі

- вказали в ДБР. 

За результатами міжнародного правового співробітництва від правоохоронних органів Угорщини отримано відомості щодо осіб, які у такий спосіб без проходження в Україні прикордонного і митного контролю, офіційно в’їхали до цієї держави.

Колишньому голові КСУ повідомлено про підозру у незаконному переправленні громадян через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України), а правоохоронцю та прикордоннику за частиною третьою цієї ж статті.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи до обрання запобіжних заходів підозрюваним та притягнення інших осіб до кримінальної відповідальності.

ВАКС оголосив у розшук нардепа Одарченка19.09.24, 09:32 • 14802 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

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