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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-главе КСУ и правоохранителям, которые его переправляли за границу, сообщено о подозрениях

Экс-главе КСУ и правоохранителям, которые его переправляли за границу, сообщено о подозрениях

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 08:13  •  4405 просмотра

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Бывшему председателю КСУ и двум правоохранителям сообщено о подозрении в организации незаконной переправки граждан через границу. Схема позволила Тупицкому покинуть Украину в марте 2022 года.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему колу Конституционного Суда Украины, сотруднику Государственной пограничной службы Украины и заместителю начальника одного из районных отделов правоохранительного органа на Западной Украине.  По данным ГБР, их подозревают в организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР. 

Несмотря на то, что ГБР не называет фамилию подозреваемого бывшего председателя КСУ, из открытых источников понятно, что речь об экс-главе КСУ Александре Тупицком. 

Как рассказали в ГБР, правоохранитель создал организованную группу, которая переправляла военнообязанных мужчин через государственную границу и подыскивал желающих воспользоваться их услугами. Для этого он нанял водителя, который перевозил мужчин за пределы Украины на автомобиле через пропускные пункты, где работали члены этой группировки.

Отмечается, что он лично контролировал, чтобы пограничники пропускали эти автомобили без проверки документов у пассажиров и осмотра транспортного средства. Зато документы проверяли только у водителя, и только его вносили в базу данных лиц, которые пересекли государственную границу Украины.

За пределами пункта пропуска водитель выходил из автомобиля, передавал управление лицу, которое он только что незаконно вывез из Украины, после чего возвращался обратно в Украину пешком, где получал вознаграждение от правоохранителя.

Автомобиль при этом с незаконно переправленными гражданами Украины ехал дальше и уже официально въезжал в соседнее государство.

По этой схеме в марте 2022 года покинул Украину и бывший Председатель КСУ, чтобы скрыться от уголовной ответственности за совершение ряда преступлений в сфере правосудия. При этом он способствовал незаконному пересечению границы еще двум гражданам, которые ехали с ним в автомобиле

- указали в ГБР. 

По результатам международного правового сотрудничества от правоохранительных органов Венгрии получены сведения о лицах, которые таким образом без прохождения в Украине пограничного и таможенного контроля, официально въехали в это государство.

Бывшему председателю КСУ сообщено о подозрении в незаконной переправке граждан через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины), а правоохранителю и пограничнику по части третьей этой же статьи.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры к избранию меры пресечения подозреваемым и привлечения других лиц к уголовной ответственности.

ВАКС объявил в розыск нардепа Одарченко19 сентября 2024, 06:32 • 14301 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП