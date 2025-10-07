Рада завтра може призначити суддів Конституційного Суду: хто серед претендентів

Завтра Верховна Рада може призначити суддів Конституційного Суду. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

За словами нардепа, наразі відкрито дві вакансії, на які претендують чотири кандидати:

- Юлія Кириченко

- Оксана Клименко

- Захар Тропін

- Тарас Цимбалістий

Конкурс було оголошено ще 22 травня 2024 року.

Нагадаємо

18 вересня 2025 року Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні розглядав питання обрання Голови. Розгляд цього питання буде продовжено на одному з наступних засідань.