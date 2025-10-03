Кабмин уволил главу Госслужбы по делам детей
Киев • УНН
Кабинет министров уволил Петра Добромильского с должности главы Государственной службы Украины по делам детей. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Уволен: Добромильский Петр Петрович с должности главы Государственной службы Украины по делам детей
Также он сообщил, что правительство уволило Вадима Решетняка с должности заместителя главы Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Кроме того, Кабмин назначил Артема Рыбченко заместителем министра развития общин и территорий и согласовал назначение Владимира Бабанина заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.
