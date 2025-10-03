$41.280.05
Кабмін звільнив голову Держслужби у справах дітей

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Кабінет міністрів звільнив Петра Добромільського з посади голови Державної служби України у справах дітей. Також звільнено Вадима Решетняка з посади заступника голови Держгеонадр.

Кабінет міністрів звільнив Петра Добромільського з посади голови Державної служби України у справах дітей. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Звільнено: Добромільського Петра Петровича з посади голови Державної служби України у справах дітей 

- повідомив Мельничук.

Також він повідомив, що уряд звільнив Вадима Решетняка з посади заступника голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Окрім того, Кабмін призначив Артема Рибченка заступником аіністра розвитку громад та територій, та погодив призначення Володимира Бабаніна заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України.

