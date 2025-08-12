$41.390.07
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 49493 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 96058 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 149270 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 119190 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 87364 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 130245 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129482 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106858 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74092 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126583 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Омбудсмен требует исключить язык страны-оккупанта из перечня защищенных в Украине

Киев • УНН

• 332 просмотра

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призывает обновить закон о ратификации Европейской хартии языков. Она предлагает исключить русский язык из перечня тех, которые нуждаются в защите, поскольку он не нуждается в поддержке Украины.

Омбудсмен требует исключить язык страны-оккупанта из перечня защищенных в Украине

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призывает обновить название и положение закона о ратификации Европейской хартии языков, а также пересмотреть перечень языков, нуждающихся в защите, в соответствии с обновленным переводом МИД. Об этом сообщается на сайте языкового омбудсмена, информирует УНН.

Детали

По ее словам, письмо с соответствующими предложениями она направила премьер-министру еще в первые дни своего пребывания в должности. В письме отмечается, что некорректный официальный перевод Хартии привел к подмене объекта и цели Хартии как международного договора, повлек за собой безосновательные обвинения относительно ненадлежащего выполнения Украиной своих международных обязательств, создал условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного

Москва годами использовала этот документ как инструмент манипуляций. Нам нужен адекватный перевод, чтобы изъять язык оккупанта из перечня. Русский не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально

- подчеркнула Ивановская.

Она также напомнила, что Конституционный Суд Украины в своем решении от 14 июля 2021 года обязал органы власти устранить неопределенность в вопросе перевода, однако необходимые изменения до сих пор не приняты.

"Ради справедливости, ради того, чтобы держать лицо перед теми национальными меньшинствами, коренными народами, язык которых действительно нуждается в поддержке, нам нужно сделать эту работу", - подчеркнула языковой омбудсмен.

Напомним

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что публичное исполнение русскоязычного репертуара негативно воспринимается обществом, хотя не всегда является нарушением закона. Она подчеркнула, что закон ограничивает воспроизведение произведений российских артистов, но не язык исполнения, и призвала к законодательному урегулированию этого вопроса.

Вадим Хлюдзинский

