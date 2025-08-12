Омбудсмен требует исключить язык страны-оккупанта из перечня защищенных в Украине
Киев • УНН
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призывает обновить закон о ратификации Европейской хартии языков. Она предлагает исключить русский язык из перечня тех, которые нуждаются в защите, поскольку он не нуждается в поддержке Украины.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призывает обновить название и положение закона о ратификации Европейской хартии языков, а также пересмотреть перечень языков, нуждающихся в защите, в соответствии с обновленным переводом МИД. Об этом сообщается на сайте языкового омбудсмена, информирует УНН.
Детали
По ее словам, письмо с соответствующими предложениями она направила премьер-министру еще в первые дни своего пребывания в должности. В письме отмечается, что некорректный официальный перевод Хартии привел к подмене объекта и цели Хартии как международного договора, повлек за собой безосновательные обвинения относительно ненадлежащего выполнения Украиной своих международных обязательств, создал условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного
Москва годами использовала этот документ как инструмент манипуляций. Нам нужен адекватный перевод, чтобы изъять язык оккупанта из перечня. Русский не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально
Она также напомнила, что Конституционный Суд Украины в своем решении от 14 июля 2021 года обязал органы власти устранить неопределенность в вопросе перевода, однако необходимые изменения до сих пор не приняты.
"Ради справедливости, ради того, чтобы держать лицо перед теми национальными меньшинствами, коренными народами, язык которых действительно нуждается в поддержке, нам нужно сделать эту работу", - подчеркнула языковой омбудсмен.
Напомним
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что публичное исполнение русскоязычного репертуара негативно воспринимается обществом, хотя не всегда является нарушением закона. Она подчеркнула, что закон ограничивает воспроизведение произведений российских артистов, но не язык исполнения, и призвала к законодательному урегулированию этого вопроса.
Директора учебного заведения уволили из-за русского языка на работе 13.05.25, 16:07 • 2728 просмотров