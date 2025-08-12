$41.390.07
Омбудсменка вимагає виключити мову країни-окупанта з переліку захищених в Україні

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликає оновити закон про ратифікацію Європейської хартії мов. Вона пропонує виключити російську мову з переліку тих, що потребують захисту, оскільки вона не потребує підтримки України.

Омбудсменка вимагає виключити мову країни-окупанта з переліку захищених в Україні

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликає оновити назву та положення закону про ратифікацію Європейської хартії мов, а також переглянути перелік мов, що потребують захисту, відповідно до оновленого перекладу МЗС. Про це повідомляється на сайті мовної омбедсменки, інформує УНН.

Деталі

За її словами, листа з відповідними пропозиціями вона направила прем’єр-міністру ще в перші дні свого перебування на посаді. У листі наголошується, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об’єкту і цілі Хартії як міжнародного договору, спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної

Москва роками використовувала цей документ як інструмент маніпуляцій. Нам потрібен адекватний переклад, щоб вилучити мову окупанта з переліку. Російська не потребує нашого захисту. Коли кримськотатарська і караїмська стоять поруч із російською, це парадоксально

- підкреслила Івановська.

Вона також нагадала, що Конституційний Суд України у своєму рішенні від 14 липня 2021 року зобов’язав органи влади усунути невизначеність у питанні перекладу, однак необхідні зміни досі не ухвалені.

"Задля справедливості, заради того, щоб тримати обличчя перед тими національними меншинами, корінними народами, мова яких дійсно потребує підтримки, нам треба зробити цю роботу", - наголосила мовна омбудсменка.

Нагадаємо

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що публічне виконання російськомовного репертуару негативно сприймається суспільством, хоча не завжди є порушенням закону. Вона наголосила, що закон обмежує відтворення творів російських артистів, але не мову виконання, і закликала до законодавчого врегулювання цього питання.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Конституційний Суд України
Міністерство закордонних справ України
Україна