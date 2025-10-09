"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, который, среди прочего, устанавливает ответственность за игнорирование обращений Верховной Рады. Источник УНН в парламенте отмечает, что "законопроект спрячут", а профильный комитет - по вопросам правоохранительной деятельности - не будет его дорабатывать.

Детали

В сентябре Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №11387, который предусматривает изменения в ряд нормативно-правовых актов - в частности, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Уголовного и Уголовного процессуального кодексов.

Документ предусматривает увеличение ряда штрафов и установление новых. В частности, увеличивается штраф за проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины.

Штрафы за неуважение к суду

За неуважение к суду, выразившееся в злостном уклонении от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или в неподчинении указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего или в нарушении порядка во время судебного заседания, а также совершение кем-либо действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам, штраф устанавливается на уровне от 1700 до 3400 гривен вместо нынешних 850 до 2550 гривен.

За повторное нарушение - от 3400 гривен до 6,8 тыс. гривен вместо нынешних 2550 гривен до 4250 гривен.

За злостное уклонение эксперта, специалиста, переводчика от явки в суд устанавливается штраф в размере от 1700 гривен до 3400 гривен. Сейчас штраф за такое нарушение на уровне - от 340 гривен до 1700 гривен.

За невыполнение поручителем обязательств, возложенных судом во время производства по делам по административным искам по поводу задержания и выдворения иностранцев и лиц без гражданства, - штраф устанавливается на уровне от 3400 гривен до 5100 гривен, вместо нынешних 2550 гривен.

За неуважение Конституционного Суда со стороны участников производства, штраф устанавливается на уровне 3400 гривен до 6800 гривен. Сейчас за такое нарушение предусматривается штраф в размере - от 340 гривен до 1700.

Ответственность за игнорирование обращений Верховной Рады

Согласно законопроекту, установлена административная ответственность за:

несвоевременное, ложное или неполное предоставление ответа на обращение народного депутата, комитета или ВСК: 5950–8500 гривен;

неявка на пленарное заседание без уважительной причины: 13000–17000 гривен.

Протоколы могут составлять уполномоченные лица Аппарата ВРУ. Если приглашенное следственной комиссией должностное, служебное или иное лицо не является на заседание ВСК, то она имеет право принять решение о применении к нему привода, выполнение которого обеспечивается органами Национальной полиции.

Привод заключается в принудительном сопровождении лица, к которому он применяется, лицом, выполняющим решение об осуществлении привода, к месту его вызова в указанное в решении время.

Невыполнение определения суда о приводе

Кодекс Украины об административных правонарушениях дополняется новой статьей 1856-1 Непринятие мер по определению суда о приводе:

1700–2550 гривен - за игнорирование определения без объяснения;

2559–3400 гривен - за безосновательное невыполнение привода.

Рада установила административную ответственность за неявку по вызову Парламента: детали законопроекта

Вето Президента

4 октября Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на указанный закон со своими предложениями.

В частности, в части, касающейся установления ответственности в отношении должностных лиц, игнорирующих вызовы Рады, Президент отмечает, что "предложенные законом новеллы не учитывают, в частности, политико-правовую природу ответственности правительства Украины перед парламентом, а также ограниченность форм парламентского контроля конституционными нормами, в частности статьями 85, 87, 113, 115 Конституции Украины".

Таким образом Зеленский вернул закон для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины с предложением его отклонить.

Зеленский ветировал закон об ответственности за неявку министров по вызову Рады

Что говорят в Раде

Источники УНН в парламенте отмечают, что "законопроект спрячут".

"Комитет не планирует его дорабатывать или преодолевать вето в Раде", - отметил источник.

Источник также добавил, что "не видит потенциала в комитете на это, а тем более у парламентариев".

Отметим, в случае если Президент Украины предлагает отклонить принятый закон, голосование проводится по отклонению закона в целом. Если предложение об отклонении закона в целом поддержано большинством голосов (226 голосов - ред.) народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, закон считается отклоненным.

Однако, если предложение Президента об отклонении закона в целом не поддержано Верховной Радой, голосование проводится по повторному принятию закона в целом (преодоление вето), и он считается принятым в целом, если в его поддержку получено не менее двух третей голосов народных депутатов, то есть 300 голосов.