$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
09:10 • 2844 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4808 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8100 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15360 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12466 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13730 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16036 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26152 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48263 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34741 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
90%
746мм
Популярные новости
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 13128 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 15467 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 26977 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 10464 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 7108 просмотра
публикации
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 2852 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 15363 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 56076 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 61616 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 40866 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнирук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 23922 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 41404 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 55505 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 57200 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 108237 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского

Киев • УНН

 • 2828 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №11387, предусматривающий увеличение штрафов, в частности за неуважение к суду и игнорирование обращений Верховной Рады. Источник в парламенте утверждает, что законопроект не будет дорабатываться профильным комитетом.

"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, который, среди прочего, устанавливает ответственность за игнорирование обращений Верховной Рады. Источник УНН в парламенте отмечает, что "законопроект спрячут", а профильный комитет - по вопросам правоохранительной деятельности - не будет его дорабатывать. 

Детали 

В сентябре Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №11387, который предусматривает изменения в ряд нормативно-правовых актов - в частности, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Уголовного и Уголовного процессуального кодексов.

Документ предусматривает увеличение ряда штрафов и установление новых. В частности, увеличивается штраф за проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины. 

Штрафы за неуважение к суду

За неуважение к суду, выразившееся в злостном уклонении от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или в неподчинении указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего или в нарушении порядка во время судебного заседания, а также совершение кем-либо действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам, штраф устанавливается на уровне от 1700 до 3400 гривен вместо нынешних 850 до 2550 гривен. 

За повторное нарушение - от 3400 гривен до 6,8 тыс. гривен вместо нынешних 2550 гривен до 4250 гривен. 

За злостное уклонение эксперта, специалиста, переводчика от явки в суд устанавливается штраф в размере от 1700 гривен до 3400 гривен. Сейчас штраф за такое нарушение на уровне - от 340 гривен до 1700 гривен. 

За невыполнение поручителем обязательств, возложенных судом во время производства по делам по административным искам по поводу задержания и выдворения иностранцев и лиц без гражданства, - штраф устанавливается на уровне от 3400 гривен до 5100 гривен, вместо нынешних 2550 гривен. 

За неуважение Конституционного Суда со стороны участников производства, штраф устанавливается на уровне 3400 гривен до 6800 гривен. Сейчас за такое нарушение предусматривается штраф в размере - от 340 гривен до 1700. 

Ответственность за игнорирование обращений Верховной Рады

Согласно законопроекту, установлена административная ответственность за:

  • несвоевременное, ложное или неполное предоставление ответа на обращение народного депутата, комитета или ВСК: 5950–8500 гривен;
    • неявка на пленарное заседание без уважительной причины: 13000–17000 гривен.

      Протоколы могут составлять уполномоченные лица Аппарата ВРУ. Если приглашенное следственной комиссией должностное, служебное или иное лицо не является на заседание ВСК, то она имеет право принять решение о применении к нему привода, выполнение которого обеспечивается органами Национальной полиции. 

      Привод заключается в принудительном сопровождении лица, к которому он применяется, лицом, выполняющим решение об осуществлении привода, к месту его вызова в указанное в решении время.

      Невыполнение определения суда о приводе

      Кодекс Украины об административных правонарушениях дополняется новой статьей 1856-1 Непринятие мер по определению суда о приводе: 

      • 1700–2550 гривен - за игнорирование определения без объяснения;
        • 2559–3400 гривен - за безосновательное невыполнение привода.

          Рада установила административную ответственность за неявку по вызову Парламента: детали законопроекта03.09.25, 14:15 • 2759 просмотров

          Вето Президента 

          4 октября Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на указанный закон со своими предложениями. 

          В частности, в части, касающейся установления ответственности в отношении должностных лиц, игнорирующих вызовы Рады, Президент отмечает, что "предложенные законом новеллы не учитывают, в частности, политико-правовую природу ответственности правительства Украины перед парламентом, а также ограниченность форм парламентского контроля конституционными нормами, в частности статьями 85, 87, 113, 115 Конституции Украины". 

          Таким образом Зеленский вернул закон для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины с предложением его отклонить. 

          Зеленский ветировал закон об ответственности за неявку министров по вызову Рады06.10.25, 13:12 • 3099 просмотров

          Что говорят в Раде

          Источники УНН в парламенте отмечают, что "законопроект спрячут". 

          "Комитет не планирует его дорабатывать или преодолевать вето в Раде", - отметил источник. 

          Источник также добавил, что "не видит потенциала в комитете на это, а тем более у парламентариев". 

          Отметим, в случае если Президент Украины предлагает отклонить принятый закон, голосование проводится по отклонению закона в целом. Если предложение об отклонении закона в целом поддержано большинством голосов (226 голосов - ред.) народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, закон считается отклоненным.

          Однако, если предложение Президента об отклонении закона в целом не поддержано Верховной Радой, голосование проводится по повторному принятию закона в целом (преодоление вето), и он считается принятым в целом, если в его поддержку получено не менее двух третей голосов народных депутатов, то есть 300 голосов. 

          Павел Башинский

          ОбществоПолитикапубликации
          Национальная полиция Украины
          Конституционный суд Украины
          Верховная Рада
          Владимир Зеленский
          Украина