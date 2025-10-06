Зеленский ветировал закон об ответственности за неявку министров по вызову Рады

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, устанавливающий административную ответственность для министров, должностных лиц и военного руководства, игнорирующих вызовы в Верховную Раду. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №11387.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №11387, предусматривающий изменения в ряд нормативно-правовых актов - в частности, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Уголовного и Уголовного процессуального кодексов.

Речь идет об обеспечении уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом. Принятый законопроект устанавливает административную ответственность за неявку по вызову Парламента всех лиц (включая чиновников) без уважительных причин.

В предложении Президента Украины к закону указывается, что закон не может быть подписан, в частности из-за того, что "предложенные законом новеллы не учитывают, в частности политико-правовую природу ответственности правительства Украины перед парламентом, а также ограниченность форм парламентского контроля конституционными нормами, в частности статьями 85, 87, 113, 115 Конституции Украины".

Возвращаю закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом" для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины и предлагаю его отклонить