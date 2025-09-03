Рада установила административную ответственность за неявку по вызову Парламента: детали законопроекта
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №11387, предусматривающий изменения в ряд кодексов. Он устанавливает административную ответственность за неявку по вызову Парламента без уважительных причин.
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №11387, который предусматривает изменения в ряд нормативно-правовых актов - в частности, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Уголовного и Уголовного процессуального кодексов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Речь идет об обеспечении уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом. Принятый законопроект устанавливает административную ответственность за неявку по вызову Парламента всех лиц (включая чиновников) без уважительных причин.
За данный законопроект проголосовали 229 народных депутатов, написал Железняк.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада Украины вызвала начальника Полтавской ОВА Владимира Когута и экс-руководителя администрации Филиппа Пронина. Их подозревают в коррупционной деятельности на фортификационных сооружениях - речь идет о хищении 200 миллионов гривен.