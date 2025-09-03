Рада встановила адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту: деталі законопроекту
Київ • УНН
Верховна Рада прийняла законопроєкт №11387, який передбачає зміни до низки кодексів. Він встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту без поважних причин.
Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №11387, який передбачає зміни до низки нормативно-правових актів - зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.
Деталі
Йдеться про забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом. Ухвалений законопроект встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту всіх осіб (включаючи урядовців) без поважних причин.
За даний законопроект проголосували 229 народних депутатів, написав Желєзняк.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада України викликала начальника Полтавської ОВА Володимира Когута та екс-керівника адміністрації Філіпа Проніна. Їх підозрюють в корупційній діяльності на фортифікаційних спорудах - йдеться про розкрадання 200 мільйонів гривень.