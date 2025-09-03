$41.360.01
Ексклюзив
10:05 • 5142 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 9450 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 12270 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 17073 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 26012 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 25586 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 80832 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104704 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 147332 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 152250 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Рада встановила адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту: деталі законопроекту

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Верховна Рада прийняла законопроєкт №11387, який передбачає зміни до низки кодексів. Він встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту без поважних причин.

Рада встановила адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту: деталі законопроекту

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №11387, який передбачає зміни до низки нормативно-правових актів - зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Йдеться про забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом. Ухвалений законопроект встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту всіх осіб (включаючи урядовців) без поважних причин.

За даний законопроект проголосували 229 народних депутатів, написав Желєзняк.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада України викликала начальника Полтавської ОВА Володимира Когута та екс-керівника адміністрації Філіпа Проніна. Їх підозрюють в корупційній діяльності на фортифікаційних спорудах - йдеться про розкрадання 200 мільйонів гривень.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
