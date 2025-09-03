$41.360.01
Ексклюзив
10:05 • 3232 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 4172 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 10668 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 15484 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 23358 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 23652 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 78951 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 104427 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 145802 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151972 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 23376 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Корупція на фортифікаціях: Рада викликає очільника Полтавської ОВА Когута

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Верховна Рада викликає очільника Полтавської ОВА Володимира Когута та екс-керівника Філіпа Проніна щодо ймовірної корупції на фортифікаційних спорудах. Розслідування нардепа Железняка виявило розкрадання 200 мільйонів гривень на будівництві укріплень.

Корупція на фортифікаціях: Рада викликає очільника Полтавської ОВА Когута

Верховна Рада викликає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута та екскерівника Філіпа Проніна Полтавської ОВА щодо ймовірної корупції на фортифікаційних спорудах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

За результатами нашого розслідування щодо корупції фортифікації Полтавської ОДА, Парламент викликав на завтра 10:00 голову Фінансового моніторингу (ексочільника області у 2024-му році) Філіпа Проніна! Також Рада викликає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута

- написав Железняк.

Контекст

Нардеп Железняк опублікував нове розслідування щодо розкрадання коштів на зведенні фортифікацій. Він стверджує, що нібито Полтавська обласна військова адміністрація уклала контракти на майже 400 мільйонів гривень для будівництва укріплень на Донеччині, які так і не стали надійним захистом для військових.

Замість фортифікацій – фіктивні послуги, завищені ціни, фірми-прокладки і щонайменше 200 мільйонів гривень, які очевидно пішли не на будівництво. А замість відповідальності - нові посади та нові державні тендери

- стверджує нардеп.

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Донецька область
Бюро економічної безпеки України
Полтавська область
Верховна Рада України
Ярослав Железняк