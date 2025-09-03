Корупція на фортифікаціях: Рада викликає очільника Полтавської ОВА Когута

Верховна Рада викликає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута та екскерівника Філіпа Проніна Полтавської ОВА щодо ймовірної корупції на фортифікаційних спорудах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

За результатами нашого розслідування щодо корупції фортифікації Полтавської ОДА, Парламент викликав на завтра 10:00 голову Фінансового моніторингу (ексочільника області у 2024-му році) Філіпа Проніна! Також Рада викликає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута

Нардеп Железняк опублікував нове розслідування щодо розкрадання коштів на зведенні фортифікацій. Він стверджує, що нібито Полтавська обласна військова адміністрація уклала контракти на майже 400 мільйонів гривень для будівництва укріплень на Донеччині, які так і не стали надійним захистом для військових.

Замість фортифікацій – фіктивні послуги, завищені ціни, фірми-прокладки і щонайменше 200 мільйонів гривень, які очевидно пішли не на будівництво. А замість відповідальності - нові посади та нові державні тендери