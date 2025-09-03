Коррупция на фортификациях: Рада вызывает главу Полтавской ОВА Когута

Верховная Рада вызывает врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута и экс-руководителя Филиппа Пронина Полтавской ОВА по поводу вероятной коррупции на фортификационных сооружениях. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.

По результатам нашего расследования по коррупции фортификации Полтавской ОГА, Парламент вызвал на завтра 10:00 главу Финансового мониторинга (экс-главу области в 2024 году) Филиппа Пронина! Также Рада вызывает врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута

Нардеп Железняк опубликовал новое расследование по хищению средств на возведении фортификаций. Он утверждает, что якобы Полтавская областная военная администрация заключила контракты на почти 400 миллионов гривен для строительства укреплений в Донецкой области, которые так и не стали надежной защитой для военных.

Вместо фортификаций – фиктивные услуги, завышенные цены, фирмы-прокладки и по меньшей мере 200 миллионов гривен, которые очевидно пошли не на строительство. А вместо ответственности – новые должности и новые государственные тендеры