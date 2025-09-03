Коррупция на фортификациях: Рада вызывает главу Полтавской ОВА Когута

$41.360.01
48.470.27
ukru
Эксклюзив
10:05 • 2958 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 3422 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 10416 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 15253 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 22989 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 23373 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 78699 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 104382 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 145597 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 151948 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 236100 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 236063 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 226548 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 223098 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 217362 просмотра
публикации
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 12961 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 23021 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 23400 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 78723 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 145623 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кировоградская область
Китай
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 18636 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 32458 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 35285 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 49543 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 95012 просмотра
Актуальное
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Forbes
Фейковые новости
Ми-8

Коррупция на фортификациях: Рада вызывает главу Полтавской ОВА Когута

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Верховная Рада вызывает главу Полтавской ОВА Владимира Когута и экс-руководителя Филиппа Пронина относительно вероятной коррупции на фортификационных сооружениях. Расследование нардепа Железняка выявило хищение 200 миллионов гривен на строительстве укреплений.

Коррупция на фортификациях: Рада вызывает главу Полтавской ОВА Когута

Верховная Рада вызывает врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута и экс-руководителя Филиппа Пронина Полтавской ОВА по поводу вероятной коррупции на фортификационных сооружениях. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.

По результатам нашего расследования по коррупции фортификации Полтавской ОГА, Парламент вызвал на завтра 10:00 главу Финансового мониторинга (экс-главу области в 2024 году) Филиппа Пронина! Также Рада вызывает врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута

- написал Железняк.

Контекст

Нардеп Железняк опубликовал новое расследование по хищению средств на возведении фортификаций. Он утверждает, что якобы Полтавская областная военная администрация заключила контракты на почти 400 миллионов гривен для строительства укреплений в Донецкой области, которые так и не стали надежной защитой для военных.

Вместо фортификаций – фиктивные услуги, завышенные цены, фирмы-прокладки и по меньшей мере 200 миллионов гривен, которые очевидно пошли не на строительство. А вместо ответственности – новые должности и новые государственные тендеры

- утверждает нардеп.

Кравченко: разоблачена схема хищения 5,4 млн грн на фортификациях, среди фигурантов экс-заместитель мэра Харькова28.06.25, 13:43 • 3801 просмотр

Анна Мурашко

ПолитикаКриминал и ЧП
Донецкая область
Бюро экономической безопасности Украины
Полтавская область
Верховная Рада
Ярослав Железняк