Зеленський ветував закон щодо відповідальності за неявку міністрів на виклик Ради

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон, який встановлення адміністративної відповідальності для міністрів, посадовців і військового керівництва, які ігнорують виклики до Верховної Ради. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №11387.

У вересні Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №11387, який передбачає зміни до низки нормативно-правових актів - зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Йдеться про забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом. Ухвалений законопроект встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик Парламенту всіх осіб (включаючи урядовців) без поважних причин.

У пропозиції Президента України до закону вказується, що закон не може бути підписаний, зокрема через те, що "запропоновані законом новели не враховують, зокрема політико-правову природу відповідальності уряду України перед парламентом, а також обмеженість форм парламентського контролю конституційними нормами, зокрема статтями 85, 87, 113, 115 Конституції України".

Повертаю закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом" для повторного розгляду Верховною Радою України та пропоную його відхилити