Убийство Парубия: УГО уточнило порядок охраны должностных лиц и их семей
Киев • УНН
Управление государственной охраны Украины заявляет, что обеспечивает безопасность должностных лиц и их семей исключительно в рамках закона. Это опровергает манипулятивные утверждения в медиапространстве.
Управление государственной охраны Украины в ответ на манипулятивные утверждения в медиапространстве сообщило, что обеспечивает безопасность должностных лиц и членов их семей исключительно в рамках закона. Об этом пишет УНН со ссылкой на их сообщение в соцсетях.
Детали
Согласно Статье 6 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", госохрана предоставляется председателю Верховной Рады, премьер-министру, председателю Конституционного Суда, председателю Верховного Суда, первому заместителю председателя Верховной Рады, первому вице-премьеру, министру иностранных дел, генеральному прокурору, министру обороны и заместителю председателя Верховной Рады.
В течение полномочий этих лиц безопасность обеспечивается также их семьям, проживающим вместе или сопровождающим их. После завершения срока полномочий охрана предоставляется еще в течение одного года, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора.
Также УГО подчеркнуло, что выполняет задачи только в рамках действующего законодательства и не распространяет охрану на лиц, не подпадающих под законные критерии.
Напомним
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия, в результате чего политик скончался. Сейчас стрелка разыскивают.
Важно отметить, что против Парубия в 2014 году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
