Убийство Парубия: УГО уточнило порядок охраны должностных лиц и их семей

Эксклюзив
16:05 • 10127 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 26670 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 56605 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 71849 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 90933 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 244716 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 104616 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83289 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97580 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 309657 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Гибель 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере: дело под личным контролем Генпрокурора
30 августа, 11:39 • 9342 просмотра
Убийство Парубия во Львове: тело нардепа пока находится на месте трагедии
30 августа, 11:48 • 7018 просмотра
Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь
30 августа, 12:27 • 10302 просмотра
В 2014 году Парубий попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО - нардеп Величкович
30 августа, 12:58 • 5668 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники
30 августа, 13:31 • 13956 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03 • 84351 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
29 августа, 12:47 • 213164 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
29 августа, 12:35 • 217337 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:28 • 309657 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 259697 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Гройсман
Нарендра Моди
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Майдан Незалежности
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11 • 102347 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52 • 234946 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36 • 258521 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48 • 255821 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12 • 236231 просмотра
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Убийство Парубия: УГО уточнило порядок охраны должностных лиц и их семей

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Управление государственной охраны Украины заявляет, что обеспечивает безопасность должностных лиц и их семей исключительно в рамках закона. Это опровергает манипулятивные утверждения в медиапространстве.

Убийство Парубия: УГО уточнило порядок охраны должностных лиц и их семей

Управление государственной охраны Украины в ответ на манипулятивные утверждения в медиапространстве сообщило, что обеспечивает безопасность должностных лиц и членов их семей исключительно в рамках закона. Об этом пишет УНН со ссылкой на их сообщение в соцсетях.

Детали

Согласно Статье 6 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", госохрана предоставляется председателю Верховной Рады, премьер-министру, председателю Конституционного Суда, председателю Верховного Суда, первому заместителю председателя Верховной Рады, первому вице-премьеру, министру иностранных дел, генеральному прокурору, министру обороны и заместителю председателя Верховной Рады.

В течение полномочий этих лиц безопасность обеспечивается также их семьям, проживающим вместе или сопровождающим их. После завершения срока полномочий охрана предоставляется еще в течение одного года, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора.

Также УГО подчеркнуло, что выполняет задачи только в рамках действующего законодательства и не распространяет охрану на лиц, не подпадающих под законные критерии.

Напомним

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия, в результате чего политик скончался. Сейчас стрелка разыскивают.

Важно отметить, что против Парубия в 2014 году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

Вероника Марченко

