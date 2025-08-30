Вбивство Парубія: УДО уточнило порядок охорони посадових осіб та їх сімей
Київ • УНН
Управління державної охорони України заявляє, що забезпечує безпеку посадовців та їхніх сімей виключно в межах закону. Це спростовує маніпулятивні твердження в медіапросторі.
Деталі
Згідно зі Статтею 6 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", держохорона надається голові Верховної Ради, прем’єр-міністру, голові Конституційного Суду, голові Верховного Суду, першому заступнику голови Верховної Ради, першому віце-прем’єру, міністру закордонних справ, генеральному прокурору, міністру оборони та заступнику голови Верховної Ради.
Протягом повноважень цих осіб безпека забезпечується також їхнім сім’ям, які проживають разом або супроводжують їх. Після завершення терміну повноважень охорона надається ще протягом одного року, окрім випадків набрання законної сили обвинувального вироку.
Також УДО наголосило, що виконує завдання лише у межах чинного законодавства та не поширює охорону на осіб, які не підпадають під законні критерії.
Нагадаємо
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в ексголову Верховної Ради Андрія Парубія, внаслідок чого політик помер. Наразі стрілка розшукують.
Важливо зазначити, що проти Парубія у 2014 році був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
