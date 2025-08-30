$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 10067 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 26501 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 56375 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 71623 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 90709 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 244395 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 104504 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83232 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97551 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 309459 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Вбивство Парубія: УДО уточнило порядок охорони посадових осіб та їх сімей

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Управління державної охорони України заявляє, що забезпечує безпеку посадовців та їхніх сімей виключно в межах закону. Це спростовує маніпулятивні твердження в медіапросторі.

Вбивство Парубія: УДО уточнило порядок охорони посадових осіб та їх сімей

Управління державної охорони України у відповідь на маніпулятивні ствердження в медіапросторі повідомило, що забезпечує безпеку посадових осіб і членів їхніх сімей виключно в межах закону. Про це пише УНН із посиланням на їх допис у соцмережах.

Деталі

Згідно зі Статтею 6 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", держохорона надається голові Верховної Ради, прем’єр-міністру, голові Конституційного Суду, голові Верховного Суду, першому заступнику голови Верховної Ради, першому віце-прем’єру, міністру закордонних справ, генеральному прокурору, міністру оборони та заступнику голови Верховної Ради.

Протягом повноважень цих осіб безпека забезпечується також їхнім сім’ям, які проживають разом або супроводжують їх. Після завершення терміну повноважень охорона надається ще протягом одного року, окрім випадків набрання законної сили обвинувального вироку.

Також УДО наголосило, що виконує завдання лише у межах чинного законодавства та не поширює охорону на осіб, які не підпадають під законні критерії.

Нагадаємо

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в ексголову Верховної Ради Андрія Парубія, внаслідок чого політик помер. Наразі стрілка розшукують.

Важливо зазначити, що проти Парубія у 2014 році був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

Вероніка Марченко

