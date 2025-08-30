Вбивство Парубія: у Glovo заявили про готовність співпраці З правоохоронцями
Київ • УНН
Компанія Glovo готова співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні вбивства нардепа Андрія Парубія. Стрілець, який вбив політика, був одягнений у форму Glovo.
Компанія Glovo готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні вбивства нардепа Андрія Парубія, щоб сприяти встановленню всіх обставин та пошуку злочинців. Про це повідомили журналісту УНН в пресслужбі Glovo.
Ми глибоко шоковані жорстоким вбивством політика і державного діяча Андрія Парубія. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Glovo готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні, щоб сприяти встановленню всіх обставин та пошуку злочинців
Контекст
Повідомлялось, що стрілок, який вбив Парубія був одягнутий у форму Glovo.
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.