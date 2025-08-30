$41.260.00
Вбивство Парубія: у Glovo заявили про готовність співпраці З правоохоронцями

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Компанія Glovo готова співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні вбивства нардепа Андрія Парубія. Стрілець, який вбив політика, був одягнений у форму Glovo.

Вбивство Парубія: у Glovo заявили про готовність співпраці З правоохоронцями

Компанія Glovo готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні вбивства нардепа Андрія Парубія, щоб сприяти встановленню всіх обставин та пошуку злочинців. Про це повідомили журналісту УНН в пресслужбі Glovo.

Ми глибоко шоковані жорстоким вбивством політика і державного діяча Андрія Парубія. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Glovo готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні, щоб сприяти встановленню всіх обставин та пошуку злочинців

- повідомили в Glovo.

Контекст

Повідомлялось, що стрілок, який вбив Парубія  був одягнутий у форму Glovo.

Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія30.08.25, 14:04 • 42598 переглядiв

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Анна Мурашко

