Вбивство Парубія: у Glovo заявили про готовність співпраці З правоохоронцями

Компанія Glovo готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні вбивства нардепа Андрія Парубія, щоб сприяти встановленню всіх обставин та пошуку злочинців. Про це повідомили журналісту УНН в пресслужбі Glovo.

Ми глибоко шоковані жорстоким вбивством політика і державного діяча Андрія Парубія. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Glovo готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні, щоб сприяти встановленню всіх обставин та пошуку злочинців