Убийство Парубия: в Glovo заявили о готовности сотрудничества с правоохранителями

Мы глубоко шокированы жестоким убийством политика и государственного деятеля Андрея Парубия. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Glovo готова оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании, чтобы способствовать установлению всех обстоятельств и поиску преступников