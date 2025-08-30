Убийство Парубия: в Glovo заявили о готовности сотрудничества с правоохранителями
Киев • УНН
Компания Glovo готова сотрудничать с правоохранителями в расследовании убийства нардепа Андрея Парубия. Стрелок, убивший политика, был одет в форму Glovo.
Компания Glovo готова оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании убийства нардепа Андрея Парубия, чтобы способствовать установлению всех обстоятельств и поиску преступников. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Glovo.
Мы глубоко шокированы жестоким убийством политика и государственного деятеля Андрея Парубия. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Glovo готова оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании, чтобы способствовать установлению всех обстоятельств и поиску преступников
Контекст
Сообщалось, что стрелок, убивший Парубия, был одет в форму Glovo.
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.