Убийство Парубия: в Glovo заявили о готовности сотрудничества с правоохранителями

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Компания Glovo готова сотрудничать с правоохранителями в расследовании убийства нардепа Андрея Парубия. Стрелок, убивший политика, был одет в форму Glovo.

Убийство Парубия: в Glovo заявили о готовности сотрудничества с правоохранителями

Компания Glovo готова оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании убийства нардепа Андрея Парубия, чтобы способствовать установлению всех обстоятельств и поиску преступников. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Glovo.

Мы глубоко шокированы жестоким убийством политика и государственного деятеля Андрея Парубия. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Glovo готова оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании, чтобы способствовать установлению всех обстоятельств и поиску преступников

- сообщили в Glovo.

Контекст

Сообщалось, что стрелок, убивший Парубия, был одет в форму Glovo.

Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Анна Мурашко

