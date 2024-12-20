Конституционные ли конкурсы в госорганы с участием международных экспертов? 56 нардепов обратились в КСУ
Киев • УНН
Группа из 56 народных депутатов подала в Конституционный суд представление о проверке конституционности привлечения иностранцев к конкурсам в госорганы. Представление касается участия международных экспертов в формировании антикоррупционных и правоохранительных органов.
Более 50 народных депутатов направили в Конституционный суд Украины представление проверить конституционность проведения конкурсов в государственные органы с участием международных экспертов, передает УНН со ссылкой на КСУ.
«Конституционный Суд Украины 20 декабря 2024 года получил конституционное представление от 56 народных депутатов Украины, в котором авторы ходатайства просят проверить на соответствие Основному Закону Украины отдельные положения законодательных актов Украины, регулирующих порядок формирования органов государственной власти и осуществления контроля за их деятельностью с привлечением иностранных граждан и представителей международных организаций», - говорится в сообщении.
Народные депутаты отмечают, что «обращение с конституционным представлением обусловлено тем, что в процессе реформирования государственных органов Украины к формированию ключевых институтов, в частности антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов, а также по осуществлению контроля за их деятельностью на системной основе начали привлекаться международные эксперты».