Полномочия трех судей КСУ истекают 27 января: что это означает для суда

Конституционный суд Украины с сегодняшнего дня, 27 января, потерял кворум из-за окончания полномочий трех судей и не сможет проводить заседания Большой палаты суда и Второго сената. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель управления коммуникаций КСУ Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

По ее словам, с понедельника, 27 января, у трех судей КСУ - Виктора Кривенко, Владимира Мойсика и Виктора Колесника - заканчивается девятилетний срок пребывания на должности в соответствии со статьей 149-1 Конституции Украины.

Гайовская-Ковбасюк отмечает, что для КСУ прекращение полномочий трех судей будет иметь негативные последствия в случае, если КСУ длительный период будет работать не в полном составе, а именно 18 судей.

Так, 11 судей КСУ, которые остаются с полномочиями, смогут и будут рассматривать конституционные жалобы.

В настоящее время в КСУ работают 14 судей, 4 вакансии не заполнены: по квоте съезда судей - одна еще с 18 сентября 2019 года, по квоте ВР - две с 8 декабря 2022 года, по квоте Президента - одна с 30 мая 2024 года. С 27 января судей останется 11, чего недостаточно для работы Большой палаты, ведь закон требует наличия 12 судей для того, чтобы был кворум и заседания были правомочными.

Второй сенат суда также работает в минимальном составе от определенного в законе. Если количество судей КСУ меньше 18, сенат является правомочным при участии в нем не менее 6 судей. В настоящее время Второй сенат суда работает в составе 6 судей из 9.

Однако судья Мойсик входит в состав Второго сената, поэтому с сегодняшнего дня в этом сенате временно остается 5 судей.

На сегодняшний день продолжается конституционный отбор на вакантные должности судей Конституционного суда по квотам Президента и Верховной Рады - рассказала Гайовская-Ковбасюк.

По ее словам, консультативная группа экспертов, которая в соответствии с законом о КСУ помогает субъектам назначения судей КСУ в оценке моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи КСУ, интенсивно работает над тем, чтобы срок временной неправомочности работы Большой палаты был минимальным.

Она отметила, что консультативная группа экспертов активно проводит собеседования с этими кандидатами.

"Все желающие также могут наблюдать, как проходит этот процесс на информационных ресурсах ДГЭ и КСУ. Даже в этих условиях органы КСУ, а именно коллегии и сенат, продолжат работать так же, как и секретариат суда", - рассказала Гайовская-Ковбасюк.

Дополнение

В декабре 2024 года было объявлено о начале конкурса на две должности судьи Конституционного Суда Украины.

Ранее "Судебно-юридическая газета" сообщала, что Консультативная группа экспертов 6 декабря 2024 года, по итогам этапа выполнения практического задания на знание норм права в рамках конкурса на должность судьи Конституционного Суда по квоте Съезда судей, признала всех трех кандидатов не соответствующими признанному уровню компетентности в сфере права.