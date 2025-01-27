Повноваження трьох суддів КСУ закінчуються 27 січня: що це означає для суду

Конституційний суд України від сьогодні, 27 січня, втратив кворум через завершення каденції трьох суддів й не зможе проводити засідання Великої палати суду й Другого сенату. Про це журналісту УНН повідомила керівниця управління комунікацій КСУ суду Мар‘яна Гайовська-Ковбасюк.

За її словами, з понеділка, 27 січня, у трьох суддів КСУ – Віктора Кривенка, Володимира Мойсика та Віктора Колісника закінчується девятирічний термін перебування на посаді відповідно до статті 149-1 Конституції України.

Гайовська-Ковбасюк зауважує, що для КСУ припинення повноважень трьох суддів матиме негативні наслідки в разі, якщо КСУ довгий період працюватиме не в повному складі, а саме 18 суддів.

Так, 11 суддів КСУ, які залишаються з повноваженнями зможуть й будуть розглядати конституційні скарги.

Наразі в КСУ працюють 14 суддів, 4 вакансії незаповнені: за квотою з’їзду суддів - одна ще з 18 вересня 2019 року, за квотою ВР – дві з 8 грудня 2022 року, за квотою Президента – одна з 30 травня 2024 року. З 27 січня суддів залишиться 11, чого не достатньо для роботи Великої палати, адже закон вимагає наявність 12 суддів для того, щоб був кворум й засідання були повноважними.

Другий сенат суду також працює у мінімальному складі від визначеного в закону. Якщо кількість суддів КСУ є меншою за 18, сенат є поважним за умови участі в ньому щонайменше 6 суддів. Наразі Другий сенат суду працює у складі 6 суддів з 9.

Проте суддя Мойсик входить до складу Другого сенату, тому від сьогодні у цьому сенаті тимчасово залишається 5 суддів.

На сьогодні триває конституційний відбір на вакантні посади суддів Конституційного суду за квотами Президента та Верховної Ради - розповіла Гайовська-Ковбасюк.

За її словами, дорадча група експертів, яка відповідно до закону про КСУ сприяє суб’єктам призначення суддів КСУ в оцінюванні моральних якостей й рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді КСУ, інтенсивно працює над тим щоб термін тимчасової неповноваженості роботи Великої палати був мінімальний.

Вона зазначила, що дорадча група експертів активно проводить співбесіди з цими кандидатами.

"Всі бажаючі можуть також дивитися як проходить цей процес на інформаційних ресурсах ДГЕ та КСУ. Навіть за цих умов органи КСУ, а саме колегії та сенат продовжать працювати так само як і секретаріат суду", - розповіла Гайовська-Ковбасюк.

Доповнення

У грудні 2024 року було оголошено про початок конкурсу на дві посади судді Конституційного Суду України.

Перед цим "Судово-юридична газета" повідомляла, що Дорадча група експертів 6 грудня 2024 року, за підсумками етапу виконання практичного завдання на знання норм права у межах конкурсу на посаду судді Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів, визнала усіх трьох кандидатів такими, що не відповідають визнаному рівню компетентності у сфері права.