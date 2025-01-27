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Повноваження трьох суддів КСУ закінчуються 27 січня: що це означає для суду

Повноваження трьох суддів КСУ закінчуються 27 січня: що це означає для суду

Київ • УНН

 • 31894 перегляди

Конституційний суд України втратив кворум через завершення 9-річного терміну трьох суддів 27 січня. Велика палата та Другий сенат КСУ не зможуть проводити засідання, доки не призначать нових суддів.

Конституційний суд України від сьогодні, 27 січня, втратив кворум через завершення каденції трьох суддів й не зможе проводити засідання Великої палати суду й Другого сенату. Про це журналісту УНН повідомила керівниця управління комунікацій КСУ суду Мар‘яна Гайовська-Ковбасюк.

За її словами, з понеділка, 27 січня, у трьох суддів КСУ – Віктора Кривенка, Володимира Мойсика та Віктора Колісника закінчується девятирічний термін перебування на посаді відповідно до статті 149-1 Конституції України.

Гайовська-Ковбасюк зауважує, що для КСУ припинення повноважень трьох суддів матиме негативні наслідки в разі, якщо КСУ довгий період працюватиме не в повному складі, а саме 18 суддів.

Так, 11 суддів КСУ, які залишаються з повноваженнями зможуть й будуть розглядати конституційні скарги.

Наразі в КСУ працюють 14 суддів, 4 вакансії незаповнені: за квотою з’їзду суддів - одна ще з 18 вересня 2019 року, за квотою ВР – дві з 8 грудня 2022 року, за квотою Президента – одна з 30 травня 2024 року. З 27 січня суддів залишиться 11, чого не достатньо для роботи Великої палати, адже закон вимагає наявність 12 суддів для того, щоб був кворум й засідання були повноважними.

Другий сенат суду також працює у мінімальному складі від визначеного в закону. Якщо кількість суддів КСУ є меншою за 18, сенат є поважним за умови участі в ньому щонайменше 6 суддів. Наразі Другий сенат суду працює у складі 6 суддів з 9.

Проте суддя Мойсик входить до складу Другого сенату, тому від сьогодні у цьому сенаті тимчасово залишається 5 суддів.

На сьогодні триває конституційний відбір на вакантні посади суддів Конституційного суду за квотами Президента та Верховної Ради

- розповіла Гайовська-Ковбасюк.

За її словами, дорадча група експертів, яка відповідно до закону про КСУ сприяє суб’єктам призначення суддів КСУ в оцінюванні моральних якостей й рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді КСУ, інтенсивно працює над тим щоб термін тимчасової неповноваженості роботи Великої палати був мінімальний.

Вона зазначила, що дорадча група експертів активно проводить співбесіди з цими кандидатами.

"Всі бажаючі можуть також дивитися як проходить цей процес на інформаційних ресурсах ДГЕ та КСУ. Навіть за цих умов органи КСУ, а саме колегії та сенат продовжать працювати так само як і секретаріат суду", - розповіла Гайовська-Ковбасюк.

Доповнення

У грудні 2024 року було оголошено про початок конкурсу на дві посади судді Конституційного Суду України.

Перед цим "Судово-юридична газета" повідомляла, що Дорадча група експертів 6 грудня 2024 року, за підсумками етапу виконання практичного завдання на знання норм права у межах конкурсу на посаду судді Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів, визнала усіх трьох кандидатів такими, що не відповідають визнаному рівню компетентності у сфері права.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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