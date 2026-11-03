Ціни на нафту стабілізувалися після обвалу на 7% через очікування переговорів США та Ірану
Київ • УНН
WTI торгується біля 96 доларів після падіння на 7,4%. Нові удари по Ірану можуть спричинити черговий стрибок цін.
Світові ціни на нафту стабілізувалися після найбільшого падіння за понад 3 місяці на тлі сигналів США та Ірану про готовність продовжувати мирні переговори. Американська нафта WTI торгується поблизу 96 доларів за барель, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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WTI подешевшала на 7,4%, тоді як Brent завершила торги нижче 105 доларів за барель. Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що отримав додаткові повноваження для переговорів зі США, а Дональд Трамп натякнув на можливий дипломатичний прогрес.
Падіння котирувань відбулося напередодні проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада. Високі ціни на енергоносії посилюють політичний тиск на Трампа та Республіканську партію.
Ризики нового подорожчання нафти зберігаються
Оптимізм інвесторів вплинув і на газовий ринок. Європейські ф'ючерси на природний газ подешевшали майже на 9%, а американський мазут продемонстрував найбільше падіння за 6 місяців.
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Водночас перспективи домовленостей між Вашингтоном і Тегераном залишаються невизначеними. Експертка Колумбійського університету Карен Янг попередила, що відновлення американсько-ізраїльських ударів по Ірану може спричинити новий стрибок нафтових цін.
У жовтні Brent подорожчала майже на 14%, досягнувши шестимісячного максимуму через побоювання ескалації конфлікту.
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