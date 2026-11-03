Цены на нефть стабилизировались после обвала на 7% на фоне ожиданий переговоров между США и Ираном

Мировые цены на нефть стабилизировались после крупнейшего за более чем 3 месяца падения на фоне сигналов США и Ирана о готовности продолжать мирные переговоры. Американская нефть WTI торгуется около 96 долларов за баррель, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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WTI подешевела на 7,4%, тогда как Brent завершила торги ниже 105 долларов за баррель. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что получил дополнительные полномочия для переговоров с США, а Дональд Трамп намекнул на возможный дипломатический прогресс.

Падение котировок произошло накануне промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Высокие цены на энергоносители усиливают политическое давление на Трампа и Республиканскую партию.

Риски нового подорожания нефти сохраняются

Оптимизм инвесторов повлиял и на газовый рынок. Европейские фьючерсы на природный газ подешевели почти на 9%, а американский мазут продемонстрировал крупнейшее падение за 6 месяцев.

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В то же время перспективы договоренностей между Вашингтоном и Тегераном остаются неопределенными. Эксперт Колумбийского университета Карен Янг предупредила, что возобновление американо-израильских ударов по Ирану может вызвать новый скачок цен на нефть.

В октябре Brent подорожала почти на 14%, достигнув шестимесячного максимума из-за опасений эскалации конфликта.

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