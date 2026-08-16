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Техніка

Удар по Києву: одна людина постраждала, падіння уламків та пожежі в двох районах

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

Внаслідок нічної балістичної атаки на Київ постраждала одна людина. В Оболонському та Голосіївському районах сталися пожежі через падіння уламків.

Удар по Києву: одна людина постраждала, падіння уламків та пожежі в двох районах

Станом на 03:35 неділі відомо про одну постраждалу особу внаслідок ворожого удару по Київу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення КМВА.

Деталі

"Служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі Києва внаслідок атаки ворога, сталося падіння уламків та загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами.

Біля одного з приміщень палають кілька авто. У Голосіївському районі пожежа на території нежитлової забудови. Екстрені служби працюють на місцях

- розповів Кличко.

Тим часом столичні пабліки повідомляють, що біля станції метро "Почайна" горить книжковий ринок.

Нагадаємо

Київ у ніч на неділю, 16 серпня, був атакований ворогом з повітря. За словами мера Віталія Кличка, столиця опинилася під атакою балістики. В Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.

У Києві через атаку дронів пошкоджено вхід до медзакладу - мер12.08.26, 15:20 • 3593 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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