У Києві 16 серпня перекриють рух на кількох вулицях - поліція
Київ • УНН
У неділю, 16 серпня, у Києві тимчасово перекриють рух на вулицях Вербовій та Ганни Барвінок. Патрульна поліція просить водіїв врахувати це під час планування маршруту.
У неділю, 16 серпня в Києві будуть перекриті декілька вулиць. Про це повідомляє УНН з посиланням на столичну патрульну поліцію.
Деталі
Рух транспорту тимчасово перекритий:
- вулицею Вербовою (від проспекту Оболонського до
перехрестя з вулицею Ганни Барвінок);
- вулицею Вербовою (від проспекту Степана Бандери до
перехрестя з вулицею Ганни Барвінок);
- вулицею Ганни Барвінок (від проспекту Степана
Бандери до перехрестя з вулицею Вербовою).
Водіїв транспорту просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт у справі щодо смертельної ДТП, яка сталася наприкінці квітня недалеко від з’їзду з Дарницького мосту.