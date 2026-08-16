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У Києві 16 серпня перекриють рух на кількох вулицях - поліція

Київ • УНН

 • 11403 перегляди

У неділю, 16 серпня, у Києві тимчасово перекриють рух на вулицях Вербовій та Ганни Барвінок. Патрульна поліція просить водіїв врахувати це під час планування маршруту.

У Києві 16 серпня перекриють рух на кількох вулицях - поліція

У неділю, 16 серпня в Києві будуть перекриті декілька вулиць. Про це повідомляє УНН з посиланням на столичну патрульну поліцію.

Деталі

Рух транспорту тимчасово перекритий:

  • вулицею Вербовою (від проспекту Оболонського до перехрестя з вулицею Ганни Барвінок);
    • вулицею Вербовою (від проспекту Степана Бандери до перехрестя з вулицею Ганни Барвінок);
      • вулицею Ганни Барвінок (від проспекту Степана Бандери до перехрестя з вулицею Вербовою).

        Водіїв транспорту просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

        Нагадаємо

        УНН повідомляв, що правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт у справі щодо смертельної ДТП, яка сталася наприкінці квітня недалеко від з’їзду з Дарницького мосту.

        Євген Устименко

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