Ризик прориву озера біля кордону Китаю та Непалу зменшився після масштабної повені
Київ • УНН
Площа озера після обвалу льодовика скоротилася на 21 тисячу м². Однак поруч виявили більшу водойму, що зберігає ризик нових повеней.
Загроза прориву озера, яке утворилося після обвалу льодовика поблизу кордону Китаю та Непалу, зменшилася після того, як водойма почала природно втрачати воду. Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайську владу, пише УНН.
Деталі
За даними супутникових знімків, площа озера на річці Пуребу Цангпо до ранку суботи скоротилася до 99 тисяч квадратних метрів – на 21 тисячу квадратних метрів порівняно з четвергом. Частини дна водойми вже стали видимими.
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Китайська влада зазначає, що якщо вода й надалі відходитиме контрольовано, пошуково-рятувальні роботи нижче за течією зможуть продовжуватися безпечно.
Для спостереження за озером розгорнули радари та дрони, а рятувальників у разі небезпеки планують попереджати щонайменше за 30 хвилин.
Ризик вторинних повеней все ще зберігається
Водночас біля підніжжя обвалу льодовика виявили ще одну, більшу водойму площею понад 120 тисяч квадратних метрів. Її глибина поки невідома.
Ми оцінюємо її площу понад 120 000 квадратних метрів, але глибина наразі невідома
У Непалі попереджають, що небезпека нових повеней зберігатиметься, доки обидва озера повністю не осушаться. Тим часом рятувальники продовжують пошуки людей серед завалів після катастрофи, яка зруйнувала прикордонну інфраструктуру та призвела до великої кількості жертв і зниклих безвісти.
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