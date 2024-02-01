PayPal скоротить 2500 співробітників через скорочення прибутків і конкуренцію
Київ • УНН
PayPal скоротить близько 9% своєї робочої сили, або близько 2 500 робочих місць, через зниження прибутків і зростання конкуренції.
Компанія PayPal Holdings скоротить свій штат приблизно на 9% на тлі конкуренції що зростає, скороченням прибутку та зниженням рейтингів PayPal з боку аналітиків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
У своєму листі до співробітників у вівторок директор компанії Алекс Крісс повідомив про рішення "правильно підібрати розмір компанії" шляхом як прямих скорочень, так і ліквідації відкритих вакансій протягом року.
Співробітники, яких це торкнеться, будуть повідомлені про це до кінця тижня, йдеться в листі, з яким ознайомилося агентство.
PayPal, в якій на кінець 2022 року працювало близько 29 900 працівників, оголосила про подібні скорочення в січні минулого року. Останній крок торкнеться близько 2 500 працівників.
Ліквідація робочих місць дозволить компанії "рухатися зі швидкістю, необхідною для надання послуг нашим клієнтам і стимулювання прибуткового зростання", зазначив Кріс у листі.
Водночас, ми продовжимо інвестувати в ті сфери бізнесу, які, на нашу думку, створять і прискорять зростання,
Доповнення
Акції платіжного гіганта впали більш ніж на 20% за останній рік, оскільки прибутки знизилися, а компанія знизила свій річний прогноз щодо операційної маржі. PayPal призначив Крісса минулого року замість Дена Шульмана.
Нагадаємо
Google у межах заходів зі скорочення витрат звільнив сотні співробітників, які працювали над апаратним забезпеченням, голосовою допомогою та інженерними командами.