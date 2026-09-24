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Зеленський заявив, що Трамп пообіцяв передати главі Китаю прохання вплинути на путіна

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Зеленський попросив Трампа передати Сі Цзіньпіну заклик вплинути на путіна.

Зеленський заявив, що Трамп пообіцяв передати главі Китаю прохання вплинути на путіна

Президент України Володимир Зеленський попросив американського колегу Дональда Трампа передати главі Китаю Сі Цзіньпіну, який прибув з візитом до США, щоб той допоміг вплинути на главу кремля володимира путіна щодо завершення війни. Про це він заявив журналістам під час брифінгу у Нью-Йорку у ніч на 24 вересня, пише УНН.  

Сьогодні попросив президента США, відверто, щоби він поговорив з Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на путіна, щоб він закінчував війну. Хоча би йшов на деескалаційні кроки, у яких, я впевнений, зацікавлений і Китай. Тобто і енергетика, і зерно

- сказав Зеленський.

Президент вважає, що такі кроки стали б "реальною демонстрацією" готовності росії до деескалації.

Я попросив президента Трампа, він сказав, що він йому все передасть

- зазначив Зеленський.

Зеленський: Китай може зупинити війну, але більше на боці рф18.09.26, 01:07 • 14099 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки