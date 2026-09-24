Зеленський заявив, що Трамп пообіцяв передати главі Китаю прохання вплинути на путіна

Президент України Володимир Зеленський попросив американського колегу Дональда Трампа передати главі Китаю Сі Цзіньпіну, який прибув з візитом до США, щоб той допоміг вплинути на главу кремля володимира путіна щодо завершення війни. Про це він заявив журналістам під час брифінгу у Нью-Йорку у ніч на 24 вересня, пише УНН.

Сьогодні попросив президента США, відверто, щоби він поговорив з Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на путіна, щоб він закінчував війну. Хоча би йшов на деескалаційні кроки, у яких, я впевнений, зацікавлений і Китай. Тобто і енергетика, і зерно

Президент вважає, що такі кроки стали б "реальною демонстрацією" готовності росії до деескалації.

Я попросив президента Трампа, він сказав, що він йому все передасть