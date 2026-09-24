Зеленский заявил, что Трамп пообещал передать главе Китая просьбу повлиять на путина
Киев • УНН
Зеленский попросил Трампа передать Си Цзиньпину призыв повлиять на путина.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа передать главе Китая Си Цзиньпину, прибывшему с визитом в США, чтобы тот помог повлиять на главу кремля владимира путина в вопросе завершения войны. Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Нью-Йорке в ночь на 24 сентября, пишет УНН.
Сегодня попросил президента США, откровенно, чтобы он поговорил с Си Цзиньпином и попросил лидера Китая влиять на путина, чтобы тот заканчивал войну. Хотя бы предпринимал шаги по деэскалации, в которых, я уверен, заинтересован и Китай. То есть и энергетика, и зерно
Президент считает, что такие шаги стали бы "реальной демонстрацией" готовности россии к деэскалации.
Я попросил президента Трампа, он сказал, что всё ему передаст
Зеленский: Китай может остановить войну, но больше на стороне РФ18.09.26, 01:07 • 14099 просмотров