Зеленский заявил, что Трамп пообещал передать главе Китая просьбу повлиять на путина

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа передать главе Китая Си Цзиньпину, прибывшему с визитом в США, чтобы тот помог повлиять на главу кремля владимира путина в вопросе завершения войны. Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Нью-Йорке в ночь на 24 сентября, пишет УНН.

Сегодня попросил президента США, откровенно, чтобы он поговорил с Си Цзиньпином и попросил лидера Китая влиять на путина, чтобы тот заканчивал войну. Хотя бы предпринимал шаги по деэскалации, в которых, я уверен, заинтересован и Китай. То есть и энергетика, и зерно