Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарден

instagram.com/taylorswift

Поп-звезда Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси официально поженились на звездной церемонии, которую провел комик Адам Сэндлер, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По словам давнего публициста Свифт, пара была одета в одежду от Christian Dior и решила не иметь подружек невесты и шаферов для жениха. Вместо этого, ее свидетелем невесты был брат Свифт, Остин Свифт, а бывший игрок в американский футбол Джейсон Келси был свидетелем жениха.

Мероприятие в Мэдисон-сквер-гарден перекрыло один из самых оживленных коридоров Манхэттена и собрало голливудских знаменитостей на, вероятно, вечеринке века.

Среди замеченных были актеры Хью Грант и Джейсон Судейкис, певец Бенсон Бун и модель Джиджи Хадид.

Толпы фанатов толпились на улице в течение всего дня в пятницу, некоторые пели песни Свифт и были одеты в концертный мерч, а другие лазали по строительным лесам, надеясь получше рассмотреть празднование.

Празднование на арене началось в четверг с гораздо меньшего мероприятия, на котором, как сообщается, должны были присутствовать около 100 человек. Запрос на разрешение, поданный чиновникам Нью-Йорка, называл мероприятие "предвечеринкой".

В пятницу гораздо более масштабное мероприятие привело к установке шатра возле арены, который увеличился вдвое по сравнению с четвергом. Поток затемненных внедорожников проехал через сооружение, позволив многим гостям скрыть свой приезд, пока улицы в центре Манхэттена были перекрыты для движения. Бригады на спортивной арене установили шторы и беседки для масштабного мероприятия.

Давний публицист Свифт Три Пейн подтвердила BBC, что они поженились в пятницу в Нью-Йорке, и предоставила подробности церемонии. Примерно в то же время на Мэдисон-сквер-гарден зажглись огромные вывески вокруг комплекса с надписью "JUST&T MARRIED" – намек на имена Тейлор и Трэвиса.

Пейн сообщила, что Свифт и Келси были одеты в свадебные наряды, созданные Джонатаном Андерсоном, креативным директором коллекций Dior для женщин, мужчин и высокой моды, в тесном сотрудничестве с женихом и невестой.

"Это первое свадебное платье от дизайнера для всемирно известной знаменитости", - говорится в заявлении Пейн, где добавляется, что их туфли были изготовлены на заказ Кристианом Лубутеном, а у невесты были украшения Cartier.

Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песен