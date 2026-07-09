Казахстан установил более 50 блокпостов на границе с РФ, чтобы предотвратить вывоз топлива
Киев • УНН
Казахстан организовал 59 полицейских постов на границе с РФ для контроля вывоза топлива. С начала года выявлено 255 фактов незаконного оборудования транспортных средств дополнительными баками.
В Казахстане установили 59 полицейских блокпостов вдоль границы с РФ, чтобы предотвратить незаконный вывоз топлива. Об этом сообщается на сайте правительства Казахстана, пишет УНН.
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Отмечается, что министерство внутренних дел Казахстана продолжает системную работу по проверке фактов незаконного вывоза топлива с использованием транспортных средств, незаконно оборудованных дополнительными топливными баками.
Для обеспечения контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организована работа 59 полицейских постов, где сотрудники полиции совместно с заинтересованными государственными органами проводят осмотр транспортных средств, пересекающих государственную границу
С начала года в Казахстане были выявлены 255 фактов эксплуатации транспортных средств с незаконно оборудованными дополнительными топливными баками.
Все нарушители привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Среди привлеченных к ответственности - 195 иностранных граждан и 60 граждан Республики Казахстан. После демонтажа незаконно установленных дополнительных топливных баков транспортные средства возвращены их владельцам.
Министерство внутренних дел Казахстана призывает граждан и перевозчиков неукоснительно соблюдать требования законодательства и напоминает, что любые попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов будут своевременно выявляться и пресекаться.
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