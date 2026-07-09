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Казахстан установил более 50 блокпостов на границе с РФ, чтобы предотвратить вывоз топлива

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Казахстан организовал 59 полицейских постов на границе с РФ для контроля вывоза топлива. С начала года выявлено 255 фактов незаконного оборудования транспортных средств дополнительными баками.

Казахстан установил более 50 блокпостов на границе с РФ, чтобы предотвратить вывоз топлива

В Казахстане установили 59 полицейских блокпостов вдоль границы с РФ, чтобы предотвратить незаконный вывоз топлива. Об этом сообщается на сайте правительства Казахстана, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что министерство внутренних дел Казахстана продолжает системную работу по проверке фактов незаконного вывоза топлива с использованием транспортных средств, незаконно оборудованных дополнительными топливными баками.

Для обеспечения контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организована работа 59 полицейских постов, где сотрудники полиции совместно с заинтересованными государственными органами проводят осмотр транспортных средств, пересекающих государственную границу

- говорится в сообщении.

С начала года в Казахстане были выявлены 255 фактов эксплуатации транспортных средств с незаконно оборудованными дополнительными топливными баками.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Среди привлеченных к ответственности - 195 иностранных граждан и 60 граждан Республики Казахстан. После демонтажа незаконно установленных дополнительных топливных баков транспортные средства возвращены их владельцам.

Министерство внутренних дел Казахстана призывает граждан и перевозчиков неукоснительно соблюдать требования законодательства и напоминает, что любые попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов будут своевременно выявляться и пресекаться.

Суд Казахстана отменил решение взыскать с "Газпрома" 1,4 млрд долларов в пользу "Нафтогаза"08.07.26, 22:37 • 4680 просмотров

Ольга Розгон

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