Суд Казахстана отменил решение взыскать с "Газпрома" 1,4 млрд долларов в пользу "Нафтогаза"

Суд Международного финансового центра "Астана" отменил решение, которое позволяло признать и принудительно исполнить в Казахстане арбитражное решение против российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины". Речь шла о почти 1,5 млрд долларов. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Я отменяю приказ судьи Спинка. Стороны имеют право в течение 14 дней подать любые письменные замечания, которые они считают необходимыми, относительно судебных расходов или иных последующих процессуальных распоряжений. Я рассчитываю, что стороны смогут согласовать текст соответствующего приказа, а при отсутствии такого согласия буду благодарен за представление проекта - говорится в решении суда.

Дело касалось принудительного взыскания около $1,4 млрд с Газпрома на территории Казахстана. В мае Суд Международного финансового центра "Астана" признал арбитражное решение и разрешил его исполнение в стране в пользу компании.

В суде объяснили свое решение тем, что "дело касалось вопроса о наличии у суда МФЦА юрисдикции в отношении признания и исполнения арбитражного решения Международного арбитражного суда Международной торговой палаты".

После рассмотрения аргументов обеих сторон суд пришел к выводу, что Конституционный закон МФЦА не предоставляет суду полномочий по исполнению иностранных арбитражных решений, которые не подпадают под предусмотренные статьей 13 основания юрисдикции. В результате ранее вынесенный приказ о приведении решения к исполнению был отменен, поскольку ни статья 13, ни статья 14 не создают достаточных правовых оснований для исполнения данного решения ICC в суде МФЦА - отмечается в решении суда.

Отдельно отмечается, что при принятии первоначального решения судья Спинк рассматривал дело без участия и предварительного уведомления Газпрома, тогда как при пересмотре были заслушаны аргументы обеих сторон.

Казахстан разрешил Нафтогазу принудительно взыскать 1,4 миллиарда с Газпрома

Дополнение

В соответствии с Соглашением об организации транспортировки природного газа от 2019 года Нафтогаз был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для Газпрома до прекращения действия Соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа "Сохранівка" стала невозможной. Несмотря на это, Нафтогаз продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа "Суджа". Несмотря на это, Газпром отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял окончательное решение, признав Газпром полностью ответственным за невыполнение своих обязательств и установив отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты. Трибунал обязал Газпром уплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и арбитражные расходы.

В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отказал Газпрому в обжаловании решения, окончательно подтвердив его действительность.

Поскольку Газпром добровольно не выполнил своих обязательств, Нафтогаз реализует международную кампанию по взысканию активов должника в различных юрисдикциях.

Напомним

Нафтогаз окончательно выиграл в Верховном суде Швейцарии процесс против российского "газпрома" на $1,4 млрд.