Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Нафтогаз остаточно виграв суд проти російського "газпрому" на $1,4 млрд

Київ • УНН

 • 1794 перегляди

Верховний суд Швейцарії відхилив скаргу росіян щодо боргу за транзит газу. "газпром" зобов'язаний сплатити заборгованість та 450 тисяч франків витрат.

Нафтогаз остаточно виграв суд проти російського "газпрому" на $1,4 млрд

Нафтогаз остаточно виграв у Верховному суді Швейцарії процес проти російського "газпрому" на $1,4 млрд, повідомили у Групі Нафтогаз у п'ятницю, пише УНН.

Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив заяву російського "газпрому" про скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року, за яким росіяни повинні сплатити Нафтогазу понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу плюс відсотки

- повідомили у Нафтогазі.

Окрім того, за даними Нафтогазу, "суд зобов’язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 000 швейцарських франків, а також компенсувати Нафтогазу 250 000 швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом".

Історія питання

У липні 2025 року "газпром" ініціював провадження про скасування арбітражного рішення та одночасно звернувся з клопотанням про призупинення його виконання до завершення розгляду справи. У листопаді 2025 року Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив клопотання про призупинення виконання.

Наразі суд повністю відхилив скаргу "газпрому" по суті

- повідомили у Нафтогазі.

Як пояснили у компанії, "таким чином, найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила чинність арбітражного рішення та остаточно відхилила аргументи російської сторони".

"Нафтогаз і надалі працюватиме над примусовим виконанням цього рішення та продовжує низку інших процесів проти країни-агресора", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Інтереси Нафтогазу у провадженні про скасування арбітражного рішення представляли його багаторічні радники з юридичних фірм Gabriel Arbitration, Wikborg Rein, Nybron та Bono Legal.

Що передувало

Відповідно до угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року Нафтогаз був зобов’язаний організовувати транзит природного газу територією України для "газпрому" до припинення дії угоди 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу "Сохранівка" стала неможливою. Попри це, Нафтогаз продовжив надавати передбачені угодою послуги з транзиту газу через пункт входу "Суджа". Попри це,  "газпром" відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання.

У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив остаточне рішення, визнавши "газпром" повністю відповідальним за невиконання своїх платіжних зобов’язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Трибунал зобов’язав "газпром" сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Газпром
Нафтогаз України
Швейцарія