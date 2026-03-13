Нафтогаз окончательно выиграл суд против российского "газпрома" на $1,4 млрд

Нафтогаз окончательно выиграл в Верховном суде Швейцарии процесс против российского "газпрома" на $1,4 млрд, сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, пишет УНН.

Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил заявление российского "газпрома" об отмене арбитражного решения от 16 июня 2025 года, по которому россияне должны выплатить Нафтогазу более $1,4 млрд задолженности за услуги по организации транспортировки природного газа плюс проценты - сообщили в Нафтогазе.

Кроме того, по данным Нафтогаза, "суд обязал российскую компанию оплатить судебные издержки в размере 200 000 швейцарских франков, а также компенсировать Нафтогазу 250 000 швейцарских франков расходов, понесенных в производстве перед Федеральным Верховным судом".

История вопроса

В июле 2025 года "Газпром" инициировал производство об отмене арбитражного решения и одновременно обратился с ходатайством о приостановлении его исполнения до завершения рассмотрения дела. В ноябре 2025 года Федеральный Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайство о приостановлении исполнения.

Сейчас суд полностью отклонил жалобу "газпрома" по существу - сообщили в Нафтогазе.

Как пояснили в компании, "таким образом, высшая судебная инстанция Швейцарии подтвердила действие арбитражного решения и окончательно отклонила аргументы российской стороны".

"Нафтогаз и в дальнейшем будет работать над принудительным исполнением этого решения и продолжает ряд других процессов против страны-агрессора", – отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Интересы Нафтогаза в производстве об отмене арбитражного решения представляли его многолетние советники из юридических фирм Gabriel Arbitration, Wikborg Rein, Nybron и Bono Legal.

Что предшествовало

В соответствии с соглашением об организации транспортировки природного газа от 2019 года Нафтогаз был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для "газпрома" до прекращения действия соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа "Сохрановка" стала невозможной. Несмотря на это, Нафтогаз продолжил предоставлять предусмотренные соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа "Суджа". Несмотря на это, "газпром" отказался оплачивать в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял окончательное решение, признав "газпром" полностью ответственным за невыполнение своих платежных обязательств и установив отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты. Трибунал обязал "газпром" оплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и сумму арбитражных расходов.