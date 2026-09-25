Первому тюленёнку Уэдделла возле «Вернадского» дали имя

Первому тюленёнку Уэдделла, родившемуся в этом сезоне возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский», дали имя. Это девочка — её назвали Салли. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что имя предложила пользовательница под ником kasai_san.dra (Александра Касай) в Instagram. Она связала его с украинскими спасателями, поскольку 17 сентября, когда полярники сообщили о рождении тюленёнка, в Украине отмечали День спасателя.

Нашим полярникам очень понравилась такая идея. Поэтому на острове Винтер теперь живёт тюленёнок Салли, а Александра получит от нас обещанный подарок — шеврон 31-й экспедиции — говорится в сообщении.

Указывается, что всего в соцсетях предложили около тысячи имён для тюленёнка. Среди них были, в частности, Куйовдык и Дрони.

Кстати, возле «Вернадского» родился ещё один детёныш Уэдделла, но теперь это мальчик — заинтриговали полярники.

Напомним

В районе украинской антарктической станции «Академик Вернадский» родился первый тюлень Уэдделла в этом сезоне. Детёныш появился на свет на соседнем острове Винтер, который расположен напротив острова Галиндез.

Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в Антарктиде