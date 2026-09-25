Первому тюленёнку Уэдделла возле «Вернадского» дали имя
Киев • УНН
Девочку-тюленёнка назвали Салли в честь украинских спасателей. Возле станции уже родился ещё один детёныш — мальчик.
Первому тюленёнку Уэдделла, родившемуся в этом сезоне возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский», дали имя. Это девочка — её назвали Салли. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что имя предложила пользовательница под ником kasai_san.dra (Александра Касай) в Instagram. Она связала его с украинскими спасателями, поскольку 17 сентября, когда полярники сообщили о рождении тюленёнка, в Украине отмечали День спасателя.
Нашим полярникам очень понравилась такая идея. Поэтому на острове Винтер теперь живёт тюленёнок Салли, а Александра получит от нас обещанный подарок — шеврон 31-й экспедиции
Указывается, что всего в соцсетях предложили около тысячи имён для тюленёнка. Среди них были, в частности, Куйовдык и Дрони.
Кстати, возле «Вернадского» родился ещё один детёныш Уэдделла, но теперь это мальчик
Напомним
В районе украинской антарктической станции «Академик Вернадский» родился первый тюлень Уэдделла в этом сезоне. Детёныш появился на свет на соседнем острове Винтер, который расположен напротив острова Галиндез.
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в Антарктиде07.06.26, 05:02 • 101289 просмотров