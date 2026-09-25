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Першому тюленяті Веддела біля "Вернадського" дали ім’я

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Дівчинку-тюленя назвали Саллі на честь українських рятувальників. Біля станції вже народилося ще одне дитинча - хлопчик.

Першому тюленяті Веддела біля "Вернадського" дали ім’я

Першому тюленяті Веддела, що народилося цього сезону поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський", дали ім'я. Це дівчинка - її назвали Саллі. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ім'я запропонувала користувачка під ніком kasai_san.dra (Олександра Касай) в Instagram. Вона пов'язала його з українськими рятувальниками, адже 17 вересня, коли полярники повідомили про народження тюленятка, в Україні відзначали День рятівника.

Нашим полярникам дуже припала до душі така ідея. Тож на острові Вінтер тепер живе тюленя Саллі, а Олександра отримає від нас обіцяний подарунок - шеврон 31-ї експедиції

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що загалом у соцмережах запропонували близько тисячі імен для тюленятка. Серед них були, зокрема, Куйовдик і Дроні.

До речі, поблизу "Вернадського" народилося ще одне дитинча Ведделла, але тепер хлопчик

- заінтригували полярники.

Нагадаємо

В районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилося перше тюленя Ведделла цього сезону. Маля побачило світ на сусідньому острові Вінтер, який розташований навпроти острова Галіндез.

Українські полярники показали кадри сну тюленя Ведделла в Антарктиді07.06.26, 05:02 • 101289 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоСвіт
Тварини
Україна