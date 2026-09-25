Першому тюленяті Веддела біля "Вернадського" дали ім’я

Першому тюленяті Веддела, що народилося цього сезону поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський", дали ім'я. Це дівчинка - її назвали Саллі. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, інформує УНН.

Зазначається, що ім'я запропонувала користувачка під ніком kasai_san.dra (Олександра Касай) в Instagram. Вона пов'язала його з українськими рятувальниками, адже 17 вересня, коли полярники повідомили про народження тюленятка, в Україні відзначали День рятівника.

Нашим полярникам дуже припала до душі така ідея. Тож на острові Вінтер тепер живе тюленя Саллі, а Олександра отримає від нас обіцяний подарунок - шеврон 31-ї експедиції