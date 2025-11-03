$42.080.01
15:27
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Справжня машина часу: у кризі Східної Антарктиди виявлено найдавніший запас повітря

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Вчені виявили бульбашки повітря у льодовому керні в Східній Антарктиді, що містять "знімки" 6 мільйонів років кліматичної історії Землі. Це відкриття дозволило датувати зразок і виявити тривалий період охолодження Землі на 12 градусів Цельсія в епоху пліоцену.

Справжня машина часу: у кризі Східної Антарктиди виявлено найдавніший запас повітря

Нещодавно знайдена у антарктичному льоду бульбашка розкриває "знімки" 6 мільйонів років кліматичної історії Землі. Передає УНН із посиланням на Space.

Деталі

Під час експедиції пагорбами Аллан у Східній Антарктиді, наукова команда під керівництвом Сари Шеклтон з Океанографічного інституту Вудс-Хоул та Джона Хіггінса з Принстонського університету зібрала зразок топографії ландшафту, що значно перевершив попередні очікування. Ідеться про бульбашки повітря, що застрягли льодовому керні - вказується, що схованка повітря проливає світло на 6 мільйонів років кліматичної історії Землі.

Команда створила бібліотеку того, що ми називаємо "кліматичним знімком", приблизно в шість разів старшою за будь-які раніше опубліковані дані з крижаних кернів, доповнюючи детальніші молодші дані з кернів у внутрішній частині Антарктиди

– заявив директор COLDEX Ед Брук, палеокліматолог з Університету штату Орегон.

Щоб датувати зразок, вчені виміряли ізотоп аргону, а потім команда виявила низку цікавих свідчень попереднім науковим припущенням.

Зокрема виявилося, що протягом епохи пліоцену був тривалий період охолодження, коли Земля охолонула приблизно на 22 градуси за Фаренгейтом (12 градусів за Цельсієм).

У подальших дослідженнях вчені планують реконструювати рівні парникових газів у атмосфері, а також - дослідити температури океану.

Також команди дослідників планують повернуться на Аллан-Гілл з метою пробурити більше кернів та дістати ще більше давнього льоду.

За словами директора COLDEX Ед Брук, наразі розроблено комплексне довгострокове нове дослідження цього регіону у період між 2026 і 2031 роками. 

Нагадаємо

Вчені з Університету Барселони створили найдетальнішу карту морського дна Антарктиди, виявивши 332 колосальні підводні каньйони, деякі з яких сягають глибини понад 4 кілометри. Це відкриття може змінити уявлення про вплив Антарктиди на глобальний клімат

За допомогою космічного телескопа імені Джеймса Вебба міжнародна команда астрономів вперше виявила напівважкий водяний лід навколо молодої зірки, схожої на наше Сонце.

Ігор Тележніков

