Справжня машина часу: у кризі Східної Антарктиди виявлено найдавніший запас повітря
Київ • УНН
Вчені виявили бульбашки повітря у льодовому керні в Східній Антарктиді, що містять "знімки" 6 мільйонів років кліматичної історії Землі. Це відкриття дозволило датувати зразок і виявити тривалий період охолодження Землі на 12 градусів Цельсія в епоху пліоцену.
Нещодавно знайдена у антарктичному льоду бульбашка розкриває "знімки" 6 мільйонів років кліматичної історії Землі. Передає УНН із посиланням на Space.
Деталі
Під час експедиції пагорбами Аллан у Східній Антарктиді, наукова команда під керівництвом Сари Шеклтон з Океанографічного інституту Вудс-Хоул та Джона Хіггінса з Принстонського університету зібрала зразок топографії ландшафту, що значно перевершив попередні очікування. Ідеться про бульбашки повітря, що застрягли льодовому керні - вказується, що схованка повітря проливає світло на 6 мільйонів років кліматичної історії Землі.
Команда створила бібліотеку того, що ми називаємо "кліматичним знімком", приблизно в шість разів старшою за будь-які раніше опубліковані дані з крижаних кернів, доповнюючи детальніші молодші дані з кернів у внутрішній частині Антарктиди
Щоб датувати зразок, вчені виміряли ізотоп аргону, а потім команда виявила низку цікавих свідчень попереднім науковим припущенням.
Зокрема виявилося, що протягом епохи пліоцену був тривалий період охолодження, коли Земля охолонула приблизно на 22 градуси за Фаренгейтом (12 градусів за Цельсієм).
У подальших дослідженнях вчені планують реконструювати рівні парникових газів у атмосфері, а також - дослідити температури океану.
Також команди дослідників планують повернуться на Аллан-Гілл з метою пробурити більше кернів та дістати ще більше давнього льоду.
За словами директора COLDEX Ед Брук, наразі розроблено комплексне довгострокове нове дослідження цього регіону у період між 2026 і 2031 роками.
Нагадаємо
Вчені з Університету Барселони створили найдетальнішу карту морського дна Антарктиди, виявивши 332 колосальні підводні каньйони, деякі з яких сягають глибини понад 4 кілометри. Це відкриття може змінити уявлення про вплив Антарктиди на глобальний клімат
За допомогою космічного телескопа імені Джеймса Вебба міжнародна команда астрономів вперше виявила напівважкий водяний лід навколо молодої зірки, схожої на наше Сонце.