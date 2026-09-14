Новое поколение перехватчиков для защиты от реактивных "шахедов" — Зеленский ожидает ускорения процессов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ускорении процессов по созданию нового поколения перехватчиков дронов для защиты от реактивных «шахедов», передает УНН.

Доклады о противодействии российским «шахедам» и нашей работе с производителями над новым поколением перехватчиков дронов для защиты от реактивных «шахедов». Есть разработки, идут испытания. Ускоряем все процессы. Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью - сообщил Зеленский.

Президент обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым шаги, которые могут ускорить получение результата. Финансовую основу для этой работы обеспечили.

Были также доклады и о ситуации на фронте.

Защищаем наши позиции и активно обороняемся. Особенно благодарен нашим воинам в Донецкой области: 3-му армейскому корпусу, 66-й и 125-й механизированным бригадам, 46-й отдельной аэромобильной бригаде. Слава Украине! - подытожил Президент.

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