Новое поколение перехватчиков для защиты от реактивных "шахедов" — Зеленский ожидает ускорения процессов
Киев • УНН
Зеленский заявил об ускорении разработки и испытаний новых перехватчиков дронов. Финансирование работы уже обеспечено.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ускорении процессов по созданию нового поколения перехватчиков дронов для защиты от реактивных «шахедов», передает УНН.
Доклады о противодействии российским «шахедам» и нашей работе с производителями над новым поколением перехватчиков дронов для защиты от реактивных «шахедов». Есть разработки, идут испытания. Ускоряем все процессы. Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью
Президент обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым шаги, которые могут ускорить получение результата. Финансовую основу для этой работы обеспечили.
Были также доклады и о ситуации на фронте.
Защищаем наши позиции и активно обороняемся. Особенно благодарен нашим воинам в Донецкой области: 3-му армейскому корпусу, 66-й и 125-й механизированным бригадам, 46-й отдельной аэромобильной бригаде. Слава Украине!
Зеленский: цель — тысяча дронов для дальних ударов по россии в день28.08.26, 19:50 • 6138 просмотров