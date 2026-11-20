Проєкт спільної декларації президента США Дональда Трампа, глави Китаю Сі Цзіньпіна та глави кремля володимира путіна містив пункт про Україну, який було вилучено на прохання Сполучених Штатів, заявив президент Фінляндії в Александр Стубб, повідомляє Helsingin Sanomat, пише УНН.

Деталі

За словами Стубба, обговорення на берлінській зустрічі показали, що "розділ про Україну був запланований для "декларації щодо миру", опублікованої після зустрічі, який Сполучені Штати видалили".

"І це формулювання було невдалим, і Сполучені Штати його видалили. Я думаю, що це було добре", – сказав Стубб.

Президент Фінляндії також підтвердив, що Дональд Трамп зателефонував учасникам зі свого літака після відльоту з Китаю. Повідомляється, що американський президент заявив, що війна в Україні має закінчитися. Він також наголосив, що європейці повинні бути на зв'язку з путіним.

Axios розкрило закулісся переговорів в Берліні з дзвінком Трампа після саміту з Сі і путіним

Доповнення

Після зустрічі Китай, росія та Сполучені Штати опублікували "декларацію щодо миру".

Китай, США та рф за підсумками саміту оприлюднили декларацію "щодо миру" - без згадки України