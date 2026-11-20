Проект совместной декларации президента США Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и главы кремля владимира путина содержал пункт об Украине, который был удален по просьбе Соединенных Штатов, заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Helsingin Sanomat, пишет УНН.

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По словам Стубба, обсуждения на берлинской встрече показали, что "раздел об Украине был запланирован для опубликованной после встречи "декларации о мире", который Соединенные Штаты удалили".

"И эта формулировка была неудачной, и Соединенные Штаты ее удалили. Я думаю, что это было хорошо", – сказал Стубб.

Президент Финляндии также подтвердил, что Дональд Трамп позвонил участникам со своего самолета после вылета из Китая. Сообщается, что американский президент заявил, что война в Украине должна закончиться. Он также подчеркнул, что европейцы должны поддерживать связь с путиным.

Axios раскрыло закулисье переговоров в Берлине со звонком Трампа после саммита с Си и путиным

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После встречи Китай, россия и Соединенные Штаты опубликовали "декларацию о мире".

Китай, США и рф по итогам саммита опубликовали декларацию "о мире" - без упоминания Украины