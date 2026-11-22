Екіпаж російського суховантажу Sparta II евакуювали після атаки дронів у Фінській затоці
Київ • УНН
Після атаки дрона на Sparta II спалахнула пожежа, і екіпаж евакуювали на російське судно. Постраждалих немає.
Екіпаж російського суховантажного судна Sparta II, яке загорілося після атаки безпілотника у Фінській затоці, евакуювали на інше торговельне судно. Моряки залишили палаючий суховантаж на рятувальних шлюпках і плотах, після чого їх підібрало російське судно, яке прямує до рф. Постраждалих немає. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.
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За наявною інформацією, після удару безпілотника на борту Sparta II спалахнула пожежа. Через небезпеку екіпаж вирішив залишити судно, скориставшись рятувальними засобами
Усіх моряків вдалося евакуювати. Їх прийняло на борт російське торговельне судно, яке перебувало неподалік від місця інциденту.
Що відбувається з пошкодженим судном
Пожежу на Sparta II досі ліквідовують. До рятувальної операції залучили російські та естонські судна.
За даними прикордонної служби Фінляндії, вогонь більше не поширюється, однак повністю загасити його поки не вдалося.
У Фінляндії підтвердили, що російське судно Sparta II уразили українські дрони21.11.26, 17:50 • 18431 перегляд