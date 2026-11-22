Экипаж российского сухогрузного судна Sparta II, которое загорелось после атаки беспилотника в Финском заливе, эвакуировали на другое торговое судно. Моряки покинули горящий сухогруз на спасательных шлюпках и плотах, после чего их подобрало российское судно, направляющееся в рф. Пострадавших нет. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.

Детали

По имеющейся информации, после удара беспилотника на борту Sparta II вспыхнул пожар. Из-за опасности экипаж решил покинуть судно, воспользовавшись спасательными средствами

Всех моряков удалось эвакуировать. Их приняло на борт российское торговое судно, находившееся неподалеку от места инцидента.

Что происходит с поврежденным судном

Пожар на Sparta II до сих пор ликвидируют. В спасательной операции задействованы российские и эстонские суда.

По данным пограничной службы Финляндии, огонь больше не распространяется, однако полностью потушить его пока не удалось.

В Финляндии подтвердили, что российское судно Sparta II было поражено украинскими дронами