рф почала буксирувати атаковане дронами судно "Спарта II" з територіальних вод Фінляндії
Київ • УНН
російське судно «Спарта II» після дводенної пожежі визнали стабільним для буксирування. Усі 16 членів екіпажу евакуйовані.
російське рятувальне судно 22 листопада розпочало буксирування вантажного корабля "Спарта II", який зазнав атаки безпілотників у Балтійському морі та після дводенної пожежі опинився у фінських водах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на берегову охорону Фінляндії, пише УНН.
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За даними фінських рятувальників, пожежу на російському судні вдалося взяти під контроль після двох днів боротьби з вогнем. Тепловізори досі фіксують підвищену температуру окремих контейнерів, однак корабель визнали достатньо стабільним для транспортування.
Після виходу "Спарти II" з територіальних вод Фінляндії відповідальність за подальшу рятувальну операцію повністю перейде до російської сторони.
До гасіння пожежі залучили судна трьох країн
У ліквідації пожежі брали участь сім кораблів із Фінляндії, Естонії та росії. Протягом ночі рятувальники використовували водомети, щоб загасити полум'я та охолодити контейнери на палубі.
Усіх 16 членів екіпажу евакуювали на інше російське судно. Один моряк отримав легкі поранення.
Берегова охорона Фінляндії також попередила про очікуване погіршення погодних умов увечері 22 листопада та протягом наступного дня.
На російському судні Sparta II після удару дронів досі триває пожежа - Reuters22.11.26, 13:03 • 4896 переглядiв