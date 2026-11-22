Пожежа на борту російського вантажного судна Sparta II, яке було вражене дронами у Балтійському морі 22 лютого, досі не ліквідована. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Після удару корабель віднесло до територіальних вод Фінляндії, де вона досі стоїть на якорі. Фінські рятувальники намагаються охолодити та заморозити контейнери з вантажем, аби мінімізувати всі небезпечні ризики.

Шістнадцятьох членів екіпажу евакуювали на інше російське судно.

Контекст

російське судно Sparta II, яке зазнало удару українських безпілотників у територіальних водах рф, втратило керування та зайшло у територіальні води Фінляндії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наслідки російсько-української війни дедалі більше поширюються на сусідні держави. Так він прокоментував атаку безпілотника на російський суховантаж Sparta II у Фінській затоці.

Нагадаємо

Міністерство оборони Фінляндії повідомляло, що російський гвинтокрил підозрюють у порушенні повітряного простору країни поблизу міста Ловіїса 21 листопада о 12:34.